Den Wert der EU erkennen

Zeitgleich mit dem Europa-Tag fand die Bezirksversammlung der Europa-Union Unterfranken in Hammelburg statt. Der Bezirksvorsitzende der Europa-Union Unterfranken, Hans Dieter Scherpf, hatte die Veranstaltung für alle unterfränkischen Kreisverbände und Delegierte im Sitzungssaal des Roten Schlosses organisiert.

Grußworte sprachen dritte Bürgermeisterin, Rita Schaupp, und Stellvertretende Landrätin, Monika Horcher. Beide legten ein Bekenntnis für Europa ab. "Die Europäische Union ist das Wertvollste, was dieser Kontinent je geschaffen hat. Die Europäische Union hat Großartiges geleistet", erklärte Monika Horcher.

Dass die Zeiten für Europa derzeit stürmisch sind , wurde aber nicht verschwiegen. Es lohne sich dennoch, den Weg weiterzugehen, betonte Monika Horcher, und beschwor Frieden, Sicherheit, Wohlstand und Freiheit für 500 Millionen Europäer.

Danach trug Hans-Dieter Scherpf den Tätigkeitsbericht des Bezirks Unterfranken für 2016 vor und lobte vor den zahlreich erschienen Delegierten die gute Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden. Auch gab er bekannt, dass Edgar Hirt, Ehrenvorsitzender der Europa-Union Hammelburg, auf der Landesversammlung der Europa-Union Bayern erneut mit überwältigender Mehrheit zum stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt worden ist.

Auch wies Hans-Dieter Scherpf auf Termine des Bezirks im laufenden Jahr hin. Besonders zu erwähnen sei eine geplante Fahrt nach Südpolen in diesem Jahr, ebenso die Möglichkeit, an einem Seminar im Schloss Schney bei Lichtenfels teilzunehmen. Die Siegerehrung für den Schulwettbewerb wird in diesem Jahr in Hassfurt stattfinden.

Beim anschließenden Europa-Tag sagte Unterfrankens Bezirkstagspräsident, Erwin Dotzel, dass ihm die Jugendarbeitslosigkeit in Europa große Sorgen mache. Außerdem hätten sich die Bürger in Europa an die Vorzüge der Union gewöhnt und hielten sie für selbstverständlich.

Der Podiumsdiskussion stellten sich Parlamentarische Staatssekretärin und Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär für die CSU, Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar für die SPD und Bundestagskandidatin Dr. Manuela Rottmann für Bündnis 90/Die Grünen.

Zunächst erzählten sie, wie sie als Kinder und Jugendliche Europa erlebten. Dann folgten Analysen zum Europa heute. Aus den Gesprächen mit Bürgern und Politikern kennen sie die aktuellen Fragen, die die Menschen zu Europa haben. Schließlich war noch die Wahl des französischen Präsidenten Thema des Tages. red