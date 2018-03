Den Echter-Tafeln im Kreis auf der Spur

Zum 400. Todesjahr von Fürstbischof Julius Echter 2017 entsteht ein Buch, in dem nach Möglichkeit alle seine Gedenktafeln enthalten sein sollen. An diese Arbeit macht sich Werner Eberth, rühriger Kreiskulturreferent in Bad Kissingen.

Wie Eberth in seiner Mitteilung schreibt, ist die Tafel-Aktion "ein einmaliger PR-Gag vor dem Dreißigjährigen Krieg" gewesen. Und weiter: Die meisten der Tafeln sind in Deutsch verfasst, weil Echter wollte, dass möglichst viele Bürger seine Ruhmestafeln lesen konnten. Nur in besonderen Fällen waren die Tafeln in Latein gehalten, manchmal auch in Deutsch und Latein, führt Eberth aus.

Aus dem Landkreis Haßberge hat er neun Tafeln erfasst, diese jeweils druckreif. Eberth kann sich nicht vorstellen, dass es im gesamten Kreisgebiet nicht noch mehr Echter-Tafeln gibt.

Folgendes hat er bereits erfasst: in Ebern die Renaissance-Kanzel in der Kirche und die Wappentafel am Grauen Turm.

In Haßfurt selbst hat sich Echter mit zwei Tafeln am Portal der Ritterkapelle und am Hospital verewigt. An der Kirche in Hofheim ist die Echter-Tafel beschädigt, angeblich schon 1739, wobei der Grund nicht bekannt ist. Krieg gab es damals nicht. Es gibt jedoch ein Bild aus der Zeit um 1890, auf dem der Text noch gut zu lesen ist. Die Widersprüche waren nicht aufzuklären. In Bad Königshofen gibt es auch zwei Echter-Tafeln, die eine am Tor des ehemaligen Spitals und an der Tür daneben, wobei der letztere Text der neuere ist.



Typische Echter-Tafel

Von der St.-Laurentius-Kirche Oberschleichach in der Steigerwald-Großgemeinde Oberaurach erhielt Eberth durch seinen früheren Amtskollegen, Kreisheimatpfleger Christian Blenk , eine Aufnahme von der gut renovierten Gedenktafel an der Kirche.

Bei der Kirche in dem Haßfurter Stadteil Prappach ist die Echter-Tafel seit der umfangreichen Renovierung unter Fürstbischof Franz Ludwig von Erthal verschwunden. Der aus Kissingen stammende Benediktinerpater Ignaz Gropp hat jedoch den Text 1748 in seiner Würzburger Chronik erfasst und damit erhalten. Außerdem kann die Kirche in Prappach mit einem Echter-Wappen aufwarten, gekrönt mit drei Helmen auf seinem Familienwappen und seinen Amtswappen als Bischof und Herzog.

Eberth ist überzeugt, dass es im Landkreis Haßberge weitere Echter-Tafeln gibt. Bei einem Fund bittet er um Mitteilung (Telefon 0971/61287) oder um eine E-Mail (Eberth.BK@t-online.de). red