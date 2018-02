Demo für Personal

Es fehlt an Personal im Krankenhaus, auch bei uns in der Region. "Das wirkt sich auch auf die Versorgung aus. Sie ist in Gefahr", so Robert Hinke, Landesfachbereichsleiter der Gewerkschaft ver.di.

"Wir fordern eine gesetzliche Personalbemessung", so Elisabeth Nagengast vom ver.di Kampagnenrat. "Dazu müssen wir weiter Druck auf die Politik machen." Knapp 14 000 Unterschriften werden am Samstag an Gesundheitsministerin Melanie Huml in Bamberg übergeben. Nagengast, selbst Krankenpflegerin, wünscht sich weiter Unterstützung aus der Bevölkerung. "Wir rufen Kollegen zur Demo und Kundgebung auf. Wir freuen uns auch über jeden Bürger, der zur Kundgebung am Samstag kommt." Die Demonstration beginnt um 11 Uhr am Bahnhof in Bamberg und führt zum Grünen Markt (Gabelmann). Dort beginnt um 11.30 Uhr die Abschlusskundgebung. red