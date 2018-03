"Das ist für uns ein richtungsweisendes Spiel"

"Wir stehen vor einem richtungsweisenden Spiel". Hubert Becker, Manager des Tischtennis-Drittligisten TTC Wohlbach, macht kein Hehl aus der Bedeutung des bevorstehenden heimspiels. Am morgigen Samstag empfängt der TTC Wohlbach ab 18 Uhr in eigener halle die Bundesliga-Reserve des Post SV Mühlhausen II.

Sollte der angestrebte Sieg gelingen, dann würde sich die Tabellensituation entscheidend verbessern. Wohlbach, aktuell auf dem 8. Tabellenplatz, würde den FC Bayern München überholen und den Abstand zum unmittelbaren Tabellennachbarn, Mühlhausen, und zu Ansbach vergrößern. Selbst eine Punkteteilung wäre noch hilfreich. Bei einer Niederlage wäre Mühlhausen, Wohlbach und der FC Bayern punktgleich.

Wohlbach wird deshalb alles versuchen, einen Sieg zu erringen. Die Voraussetzungen sind gegeben. Der Sieg letzte Woche in Ansbach, die heimische Kulisse und die Konstellation der gegnerischen Mannschaft sprechen für einen Heimsieg.

Mühlhausen hat mit den Tschechen Bohumil eine starke Nummer eins, der aktuell eine Bilanz von 6:2 vorweisen kann. In der vergangenen Saison hat er noch in der 1. Bundesliga aufgeschlagen. Doch Schreyer an Zwei und das hintere Paarkreuz mit Kartuzovs und Wenzel ist zu schlagen. Alle haben bisher eine negative Bilanz.

Mit entscheidend wird der Einstieg ins Spiel sein. Ein Doppelsieg und ein Sieg im vorderen Paarkreuz wäre ein idealer 2:2-Punktestand zur Pause. Eine harte aber eine knackbare Nuss haben Grozdan Grozdanov, GC Foerster, Yevgeniy Christ und Patrick Forkel vor sich. Beste Voraussetzungen für die Zuschauer wieder ein spannendes Match in der Wohlbacher Sporthalle zu erleben. Bereits heute Abend um 20 Uhr empfängt die 3. Herrenmannschaft des TTC Wohlbach den TV Lützelbuch zum Punktspiel in der Kreisliga I. Die Gäste haben mit 5:5 ein ausgeglichenes Punktekonto. Wohlbach hat noch kein Spiel verloren und geht auch als Favorit ins Spiel.

Die TTC-Jungen empfangen am Samstag um 13 Uhr in der Oberfrankenliga den TSV Unterlauter II. Wohlbach als Tabellenführer sollte in der Lage sein auch dieses Spiel für sich zu entscheiden und damit die Tabellenführung auszubauen. hb