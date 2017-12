Das blutige Ende des Bierfests

Mehrere Platzwunden, eine gebrochene Nase und zwei ausgeschlagene Zähne - so endete ein Abend im vergangenen August für einen 35-Jährigen, nur weil er einen "Wildpinkler" zu Rede stellen wollte.

Die blutige Auseinandersetzung, die sich 2016 auf der Kulmbacher Bierwoche zugetragen hat, wurde gestern am Amtsgericht Kulmbach verhandelt. Auf der Anklagebank saßen zwei Brüder: Der eine soll einen Mann zunächst mit einer halbvollen Bierflasche niedergeschlagen, sein Bruder dem am Boden liegenden Opfer noch einen Tritt ins Gesicht verpasst haben. Die Anlage lautete gefährliche Körperverletzung.

Wie bei einer Auseinandersetzung rund um die Bierwoche zu erwarten, gestaltet sich die Beweisaufnahme durch alkoholbedingte Erinnerungslücken nicht ganz einfach, doch nachdem die beiden Angeklagten, das Opfer und die geladenen Zeugen sich nicht im westlichen widersprachen, trug sich am Bierwochensonntag nach Mitternacht Folgendes zu: Ein heute 32-jähriger Kulmbacher war mit Freunden am Bierfest unterwegs, nach dem Genuss von reichlich Alkohol wollte er seine Blase entleeren, die lange Schlange an den Toilettenhäusern jedoch umgehen. Dass er dann am Absperrungszaun seine Notdurft verrichtete, missfiel einem anderen Gast des Festes.



Diskussion um Wildpinkeln

Der sprach ihn an, es kam zu einer Diskussion, die sich zu einer kleinen Rangelei entwickelte. Das spätere Opfer schubste den Mann, er stolperte und fiel zu Boden. Diese Situation beobachte der Bruder des Wildpinklers und wollte eingreifen. Dass er den Streit dann gewaltsam, nämlich indem er den Geschädigten mit einem Schlag mit der Bierflasche niederstreckte, löste, kann er sich heute selbst nicht erklären: "Ich bin eigentlich kein aggressiver Mensch."

Die Bierflasche hatte er in der Hand, was folgte, war eine Kurzschlussreaktion: "Es ging alles so schnell, - es war viel Alkohol im Spiel", erklärt er vor Gericht. Der andere Bruder rappelte sich auf und trat dem blutend am Boden liegenden Mann noch einmal mit dem Fuß ins Gesicht. Security-Personal und Polizei schritten ein.

Aufgrund der glaubhaften, wenn auch durch Erinnerungslücken nicht vollständigen Geständnisse und der Zeugenaussagen, hielt die Staatsanwaltschaft am Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung fest. Allerdings sei zwischen den Taten zu unterscheiden: Der eine habe im Affekt gehandelt und seinem Bruder helfen wollen. Der zweite Angeklagte habe auf das Opfer eingetreten, als es schon wehrlos am Boden gelegen hatte. Deshalb forderte die Staatsanwältin für den Fußtritt ein Strafmaß von einem Jahr und vier Monaten, für seinen Bruder nur ein Jahr auf Bewährung.

Dem folgte auch Richterin Sieglinde Tettmann, wenngleich die Urteile milder ausfielen: acht Monate auf Bewährung für den Schlag mit der Flasche, ein Jahr auf Bewährung für den Tritt am Boden - die Attacke auf das hilflose Opfer müsse straferschwerend gewertet werden, so die Vorsitzende.



Täter-Opfer-Ausgleich

Was sich allerdings positiv auswirkte: beide Angeklagten waren nicht vorbestraft und zeigten Reue, haben sich auch wiederholt entschuldigt. Zudem kam es schon vor dem Urteil zu einem Täter-Opfer-Ausgleich, die beiden Angeklagten erklärten sich bereit, eine Entschädigungssumme von insgesamt 3000 Euro zu zahlen. Beide müssen zusätzlich Zahlungen an gemeinnützige Organisationen leisten.