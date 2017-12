Das "Komm" erhält Geld für neue Medien

Die Leseratten in Untermerzbach dürfen sich freuen, denn dank einer Spende ist der Kauf neuer Medien möglich. Eine freudige Überraschung überbrachte Diplomingenieur Christian Ziegler vom Bayernwerk am Dienstag im KOMM Untermerzbach. Der Kommunalbetreuer hatte einen Scheck über 1000 Euro dabei, den er an Bürgermeister Helmut Dietz (SPD) und Büchereileiterin Ute Morgenroth übergab. Der Preis von 1000 Euro soll, so der Bayernwerkvertreter, zur Anschaffung neuer Bücher Verwendung finden. "Mit unserem Engagement unterstützen wir Bibliotheken und danken vor allem deren Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich oder fest angestellt für die Leseförderung einsetzen", so Ziegler. red