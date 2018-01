Das Gewerbegebiet wächst

Alexander Hitschfel



Das Gewerbegebiet Pilatus Campus vor den Toren Hausens wächst weiter. Der gemeindliche Bauausschuss machte den Weg frei für drei weitere Anträge, die in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung auch beschlossen wurden.

Zum einen soll auf dem Gelände eine neue Industriehalle mit Büros errichtet werden, zum anderen soll ein Teilbereich eines Bestandsgebäudes des einstigen Dachziegelwerkes abgerissen und der bisher eher rechteckige Gebäudetrakt durch einen quadratischen Baukörper ersetzt werden.

Außerdem beantragte eine auf dem Gelände befindliche Schreinerei eine Nutzungsänderung. Letzteren Antrag konnte Zweiter Bürgermeister Bernd Ruppert (CSU) nicht so ganz nachvollziehen: "Wenn man sich die Pläne anschaut, wird doch nicht umgenutzt, sondern umgebaut, warum wird dann ein Antrag zur Umnutzung und nicht ein Bauantrag gestellt?"

Hausens Geschäftsleiter Heinz Meisel konnte aus den Plänen aber keinen Umbau erkennen. Es sei lediglich ein Umnutzungsantrag gestellt worden, wenn ein Umbau gewünscht sei, müsse ein Bauplan noch nachgereicht werden, so Meisel. Er selbst habe die Pläne erst kurz vor der Sitzung bekommen und sich noch nicht intensiv mit den Plänen befassen können, so der Geschäftsleiter. Ruppert blieb bei seiner Auffassung. Die vorliegenden Pläne würden einen nachträglichen Bauantrag erfordern.



Ruppert protestierte

Verärgert war Ruppert auch darüber, dass man von der Verwaltung wieder einmal eine schon terminierte Bauausschuss-Sitzung für ihn einfach ohne triftigen Grund eine Woche vorverlegt und hierfür einen Termin mitten in den Schulferien ausgesucht habe. Für Gemeinderäte, die schulpflichtige Kinder hätten, sei das suboptimal. "Schon wieder wurde eine Sitzung einfach fünf Tage vorverlegt, wann bekommen wir endlich einen gültigen Sitzungsplan, nach dem auch die Gemeinderäte planen können", kritisierte Ruppert. Er fragte Bürgermeister Gerd Zimmer (SPD), ob das denn bewusst so gemacht werde um die Gemeinderäte zu ärgern.

"Ich nehme den Wunsch auf", so die Antwort von Zimmer auf Rupperts Anliegen. "Nicht aufnehmen, sondern umsetzen", ärgerte sich Ruppert, der prompt die Antwort des Rathaus-Chefs erhielt, indem er sich auch kurzfristige Terminfindungen für die Zukunft vorbehalte.

Gemeinderat Johannes Stadter (JB) kündigte bereits mögliche Reaktionen der Gemeinderäte an. "Hoffentlich kommt dann einfach mal keiner", so Stadter, der solche Protestaktionen als mögliche Gegenmaßnahmen der Gemeinderäte durchaus als legitim ansieht.