Das Gemeindefest war "einfach Spitze"

"Einfach Spitze, dass Du da bist" - mit diesem von den Kindergarten- und Krippenkindern gesungenen Motto begrüßte Pfarrerin Sabine Schmid-Hagen die Gäste des evangelischen Gemeindefestes in Bad Staffelstein. Ob Groß oder Klein, alle durften sich willkommen fühlen. Denn, so die Pfarrerin, "wir alle brauchen einen, mindesten einen Menschen, der sich über uns freut."

Was aber geschehen kann, wenn einer es auf die "Spitze treibt" oder als "Spitzbube" auf falsche Wege gerät - davon erzählte die biblische Geschichte vom verlorenen Sohn, die die Erzieherinnen in Szene setzten. Dieser hatte jede Menge "Mist gebaut", doch sein Vater nahm ihn wieder auf. In ihrer Ansprache zitierte Pfarrerin Schmid-Hagen den amerikanischen Essayisten Elbert G. Hubbard: "Ein Freund ist jemand, der dich mag, obwohl er Dich kennt." Gottes Freundschaft zu seinen Menschen gehe so tief, dass sie dem Menschen in all seinen Facetten, auch mit seinen Schattenseiten und Fehlern gelte. Mit Pärchen-Gummibärchen wurde dieser Freundschaft gedacht. Die Kirchenband riss die Gottesdienstbesucher mit dem Lied "Put your Hand in the Hand of man, who stilled the water" mit. Das Nachmittagsprogramm eröffnete der Posaunenchor mit einem beschwingten Potpourri.

Das Thema Freundschaft setzte sich fort im Theaterstück der Kindergartenkinder. Die Freunde Pippi Langstrumpf, Tommy und Annika hatten ihren großen Auftritt samt dem kleinen Onkel und sorgten für große Freude unter den Zuschauern.

Am Nachmittag hieß es dann: "Das war spitze!" Live vom Kirchplatz wurde "Dalli Dalli" präsentiert. Kirchenvorsteher Bernhard Lemmink und Pfarrer Matthias Hagen als Team "Kirche" und Team "Kindergarten" mit den beiden Papas Holger Jahn und Steffen Fröba traten gegeneinander an. Spätestens beim biblischen "Menschenfischen" hatte das Papa-Team klar die Nase vorn und trug damit den Gesamtsieg davon. Am Ende konnten sich die zahlreichen Helfer und die Gäste über ein fröhliches, gelungenes Fest freuen. "Einfach spitze" war es freilich, dass nach einer Woche voller Regen das Wetter gehalten und für einen großen Besucherstrom gesorgt hatte. SH