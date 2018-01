Das Endspiel nimmt erst nach der Pause deutlich an Fahrt auf

Bei der 15. Auflage des Hallenfußballturniers um den Raiffeisen-Cup setzte sich in der Windeckhalle vor 250 Zuschauern die DJK Stappenbach mit einem 4:1-Finalsieg im Derby gegen den ausrichtenden TSV Burgebrach deutlich durch. Die Jungs von DJK-Trainer Manfred Distler machten damit die beste Werbung für ihr eigenes Turnier am Sonntag, 22. Januar, an gleicher Stätte. In der Begegnung um den dritten Platz besiegte der A-Klassist SV Reundorf den Kreisliga-Vertreter TSV Hirschaid im Neunmeter-Schießen mit 3:2.

Bei der Wahl des besten Torwartes lagen Daniel Hofrichter (TSV Hirschaid) und Christoph Neumann gleichauf. Erfolgreichster Torschütze war der 18-jährige Neuzugang Marc Beyer (TSV Burgebrach). Das Turnier wurde vom Burgebracher Spielleiter Wolfgang Schmidt und seinen Mitarbeitern vorzüglich organisiert.

Nach der Gruppenphase lagen in den beiden Staffeln der TSV Hirschaid und der SV RW Lisberg ohne Niederlage in Front. Der spätere Pokalsieger DJK Stappenbach kam in der Gruppe B lediglich auf vier Punkte und legte dann im weiteren Verlauf der Veranstaltung mächtig zu. Als einziger der zehn Teilnehmer blieb der SV Frensdorf ohne Sieg.



Spannung im Viertelfinale

Die vier Viertelfinal-Begegnungen brachten enge Ergebnisse. Tapfer hielt sich der SV Schönbrunn bei der 3:4-Niederlage gegen den TSV Hirschaid. Der SV RW Lisberg musste sich gegen den SV Reundorf mit 0:2 beugen. Die beiden anderen Partien wurden erst nach Neunmeter-Schießen entschieden. Im Gemeindeduell bezwang der TSV Burgebrach den Titelverteidiger SV Ober-/Unterharnsbach mit 7:6. Die DJK Stappenbach warf den spielstarken SV Walsdorf mit 6:4 aus dem Rennen.

Zwischen der 7. und 10. Min. entschied der TSV Burgebrach durch Treffer von Spielertrainer Thomas Schmidt, Timo und Jonas Selig das erste Halbfinale gegen den TSV Hirschaid vorzeitig. Der Hirschaider Anschlusstreffer zum 1:3 durch Fabio Jentsch kam zu spät. Die Stappenbacher gingen im zweiten Halbfinale gegen den SV Reundorf nach einem Schnellangriff durch Daniel Pflaum in Führung. Daniel Lamprecht erhöhte in der 7. Min. auf 2:0. Der Kreisligist verwaltete den Vorsprung bis zum Schluss.

Das Finale konnte nicht an die spannenden Begegnungen der vorausgegangenen Runden anknüpfen. Die torlose erste Halbzeit war von Chancenarmut geprägt. Dies änderte sich im zweiten Durchgang. Pascal Martin brachte die DJK Stappenbach mit einem fulminanten Schuss in Führung. Im Gegenzug gelang Marc Beyer der Ausgleich für Burgebrach.

Ein sensationeller Kopfballtreffer von Trainer Manfred Distler brachte die Stappenbacher erneut in Führung. Steffen Denzler und Daniel Lamprecht stellten mit zwei weiteren Toren den verdienten 4:1-Erfolg des Kreisliga-Zehnten gegen den Ligarivalen sicher.