Dampfach freut sich auf ein Final-Spektakel

Ein Höhepunkt der Vereinsgeschichte der DJK Dampfach wird am Montag, 1. Mai, die Austragung des Totopokalfinales im Fußballkreis Schweinfurt. Kreisspielleiter Gottfried Bindrim (Wasserlosen) erläuterte bei einem Pressetermin in Dampfach den Ablauf der Veranstaltung.

Der TSV Gochsheim erreichte das Finale durch Siege über TSV Poppenhausen, FSV Krum (Elfmeterschießen) und FC Geesdorf. Die DJK gewann beim TSV Prappach, Spfr. Steinbach, SV Hofheim und im Halbfinale mit 6:1 gegen den FC Gerolzhofen. TSV-Trainer Dominik Ruh sagte: "Wir sind jetzt das Dritte Mal im Finale und haben es bisher zwei Mal verloren. Deshalb wollen wir jetzt im dritten Anlauf endlich gewinnen." Sein DJK-Kollege Enrico Wetz erklärte: "Es ist für mich und meine Mannschaft ein besonderes Highlight, im Finale zu sein. Die Fans und das gesamte Umfeld haben dazu erheblich beigetragen und dieses Finale verdient."

DJK-Vorsitzender Bernd Riedlmeier möchte die Organisation so gestalten, dass sich beide Mannschaften, alle Zuschauer und Gäste richtig wohl fühlen und gerne wieder nach Dampfach kommen. Ein Finalsieg wäre für ihn natürlich die Krönung.

Beide Trainer sind sich einig, wer im Falle eines Sieges der Wunschgegner ist, nämlich der FC Schweinfurt 05. "Das ist die Nummer 1 der Region, und der FC zieht Zuschauer", so Ruh. "Wir könnten aus diesem Spiel unheimlich viel mitnehmen, diese Erfahrung wäre unbezahlbar", kommentiert Wetz, der bis zur vergangenen Saison noch Co-Trainer der "Nullfünfer" war. Nicht nur die Trainer, sondern auch Kreisspielleiter Gottfried Bindrim erwarten im Finale ein rassiges und hochklassiges Fußballspiel "zweier Mannschaften auf Augenhöhe, da ist niemand Favorit".

Doch nicht nur sportlich, sondern auch finanziell ist das Pokalfinale für beide Teams lukrativ. Der Sieger erhält 700 Euro, der Verlierer 300 Euro, die Eintrittsgelder minus Schiedsrichterkosten werden geteilt. Das Rahmenprogramm beginnt um 15.15 Uhr mit einer Talkrunde mit Ehrengästen, um 16.15 werden Spielbälle an alle teilnehmenden Mannschaften übergeben. Vor dem Spiel werden zehn Bälle in die Zuschauer geworfen. Der symbolische Anstoß durch die beiden Bürgermeister ist für 17 Uhr angesetzt. In der Halbzeitpause sind eine Showtanz-Vorführung, ein Auftritt der Musikkapelle Donnersdorf und ein Elfmeterschießen der Ehrengäste gegen DJK-Vorsitzenden und "Torwart" Bernd Riedlmeier vorgesehen. hd