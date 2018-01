DLRG hilft zu Wasser und zu Land

Renate Ehrlich



Auf der Ortsverbandsversammlung der DLRG Bamberg-Gaustadt begrüßte Vorsitzender Gerhard Öhlein 59 Mitglieder. Die ehrenamtlichen Helfer waren laut dem Bericht des Vorstands auch im vergangenen Jahr vielfältig tätig. Es wurden zum Beisiel 1530 Helferstunden am Stützpunkt Viereth und im Freibad Gaustadt geleistet. Auch in der kommenden Saison wird die DLRG Bamberg-Gaustadt die Stadtwerke Bamberg montags bis freitags in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr unterstützen.Außerdem gab es in diesem Jahr verschiedene Ausbildungen, Übungen und leider auch Einsätze. In sechs Kinder- und zwei Erwachsenenschwimmkursen erlernten 142 Schwimmschüler im Hallenbad Bischberg das Schwimmen. Allerdings können diese Schwimmkurse in den nächsten zwei Jahren nicht mehr stattfinden, weil im Bischberger Hallenbad eine Generalsanierung ansteht.Im Bambados konnten im abgelaufenen Jahr 41 neue Rettungsschwimmabzeichen vergeben werden. 16 Rettungsschwimmer erneuerten ihr Abzeichen. Dafür wendeten die Ausbilder 364 Stunden auf.In fünf Erste-Hilfe-Lehrgängen erlangten 55 Personen erstmalig diese Ausbildung, für sieben Teilnehmer war es ein Wiederholungslehrgang. In einem Sanitätskurs wurden zehn Personen ausgebildet.Ferner sicherte die DLRG wieder verschiedene Veranstaltungen, wie zum Beispiel Johannisfeuer, das Fischerstechen in Bischberg, die Ruderregatta und die Sandkerwa in Bamberg.Vor allem der Jugend sei es zu verdanken, dass die DLRG mit Infoständen unter anderem beim AOK-Familientag, dem Familienfest Viereth, dem Tag des Sports und bei der Polizei präsent war.Nachdem es im vorigen und in diesem Jahr einige Rücktritte gab, wurden verschiedene Ämter neu besetzt: Das Amt des Technischen Leiters wird im kommenden Jahr von Maximilian Albart, Matthias Brand und Thorsten Krüger ausgeübt. Als stellvertretende Kassiererin wurde Andrea Baumann gewählt. Um das Referat Rettungsschwimmen wird sich zukünftig Florian Gulden kümmern.Nach dem Kassen- und Revisionsbericht wurden Mitglieder geehrt. Für zehnjährige Mitgliedschaft Daniel Bauer, Florian Bosch, Eva Dippolt, Bernd Friedrich, Ulrike Hain, Kristin Kalb, Hendrik Lindner, Jasmin Schmidt, Leonie Tuffner und Vera Wohlpart. Für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Michaela Albrecht, Rudolf Andorfer, Martina Bauer, Matthias Dangel, Wilhelm Jahn, Barbara und Bastian Stenglein.40 Jahre Mitglied sind Peter Gunzelmann und Christian Schuhmann. Für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden Dieter Langhammer, Hildegard Schmidt und Hans-Joachim Schneider. Für 60 Jahre Vereinstreue gingen Ehrungen an Rudolf Römming, Fritz Scharf und Albrecht Schöring.Stefan Behr, Bernd Friedrich und Robert Hammac erhielten eine Urkunde des Landesverbands der DLRG, weil sie bei dem G7-Gipfel geholfen haben.Mehr Informationen über die Arbeit und Veranstaltungen der DLRG finden sich auf der Homepage auf www.Bamberg-Gaustadt.DLRG.de auch online.