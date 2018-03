DJK/SV hat sich Aufstieg zum Ziel gesetzt

Bei der Hauptversammlung des DJK/SV Neufang machte Erster Vorsitzender Bernd Haderlein keinen Hehl daraus, das man nach dem unglücklichen Abstieg aus der Kreisliga den sofortigen Wiederaufstieg anstrebt. Allerdings habe man mit dem starken TSV Neukenroth einen hartnäckigen Verfolger. Haderlein wies darauf hin, das man mit Alexander Schmitt einen jungen und ehrgeizigen Trainer für den ausgeschiedenen Rudolf Müller verpflichten konnte. Er habe es in kurzer Zeit geschafft, Spielfreude und Konstanz in die 1.Mannschaft zurückzubringen.

Die wirtschaftliche Seite im Verein sei trotz des umfangreichen Sportheimumbaus klar überschaubar und man sei bestrebt, den Schuldenstand kontinuierlich abzubauen. Der Vorsitzende freute sich besonders, dass die Neufanger Bevölkerung die Räumlichkeiten im Sportheim zunehmend für Familienfeiern nutzt. Dies sei ein Beleg dafür, dass die Neuinvestition ein Schritt in die richtige Richtung war.

Haderlein zeigte auf, das im abgelaufenen Jahr das 70-jährige Bestehen im Vordergrund stand. Die Auszeichnung mit der "Silberen Raute" durch den BFV sei auch ein Beweis dafür, dass im Verein gute Arbeit geleistet werde. Eine Fülle von Veranstaltungen (Vereinsmeisterschaften, Weinfest, Schlachtfest...) sorgte dafür, dass es im Verein nie lanweilig wurde. Den Mitgliederstand bezifferte er mit derzeit 374.

Der neue Trainer Alexander Schmitt freute sich, dass er so gut in Neufang aufgenommen wurde. Seine neue Aufgabe mit den Fußballern mache Spaß und erste Erfolge könne man vorweisen. "Der derzeitige 1. Platz in der Kreisklasse ist nur ein Etappenziel, bis zum Ziel sind noch zwölf schwere Spiele zu absolvieren", untermauerte Schmitt seine Vorgaben.

Mit der SG Birnbaum - die in der A-Klasse um Punkte kämpfe - gebe es nach den Worten von Andreas Göppner nur wenig Probleme. Der Abstand zum Tabellenführer Nordhalben betrage fünf Punkte - der 2. Platz sei durchaus mit dieser ausgeglichenen und kämpferischen Truppe noch möglich.

Von außergewöhnlichen Erfolgen berichtete Rudolf Kotschenreuther, der zusammen mit Hans Regel die A-Junioren betreut. Im Pokal habe man reihenweise höherklassige Teams ausgeschaltet - erst im Endspiel musste man sich vor einer großen Kulisse geschlagen geben. Der Gewinn der Hallenkreismeisterschaft und die Beteiligung an der Bezirksmeisterschaft war für Kotschenreuther ebenfalls ein unvergessliches Erlebnis.

Der Leiter der Tischtennis-Abteilung, Rainer Kolb, ging zunächst auf die 1. Mannschaft ein, die in der Bezirksliga 3 spielt. Man belegt derzeit Rang acht und sitzt auf dem Relegationsplatz fest. Der angestrebte Klassenerhalt habe oberste Priorität. Bei den Heimspielen habe man den zahlreichen Zuschauern packende und nervenaufreibende Spiele geboten. Die 2. Mannschaft belegt in der Kreisliga einen soliden Mittelfeldplatz. Außerdem gebe es noch eine dritte Mannschaft und das Damenteam.

Nach den Berichten der Spartenleiter wurden langjährige DJK/SV-Mitglieder für ihre Treue zum Verein ausgezeichnet. 50 Jahre: Helmut Beetz, Willi Wich und Heinrich Reißig;

40 Jahre: Mathilde Stumpf, Irene Scherbel, Alois Föhrweiser, Oswald Mattes, Georg Müller, Thomas Reißig und Stefan Schnappauf; 25 Jahre: Jörg Beitzinger, Andreas Wich und Roland Zwosta. red