DJK Königsfeld blickt auf 50 Jahre zurück

Am kommenden Wochenende feiert die DJK Königsfeld ihr 50-jähriges Bestehen. 1966 gründeten die jungen Männer der Gemeinde einen Sportverein mit dem Ziel, den sportlichen Wettbewerb mit anderen zu suchen. Am Himmelfahrtstag 1966 wurde unter der Federführung vom jetzigen Ehrenvorsitzenden Anton Dormann die Gründungsversammlung abgehalten. 100 Mitglieder schrieben sich damals ein. Seither hat der Verein Höhen und Tiefen durchlebt.

Auf einem provisorischen Spielfeld startete der Verein mit zwei Herren- und einer Jugendmannschaft in den Spielbetrieb. Zum zehnjährigen Jubiläum schaffte man erstmals den Aufstieg in die B-Klasse. 1976 waren die Königsfelder der erste Verein auf dem Jura, der auf Initiative von Klaus Dörfler mit einer Schülermannschaft an den Start ging.

Rechtzeitig zum 25-jährigen Jubiläum wurde dann der neue Sportplatz in Ortsnähe von Königsfeld fertiggestellt. Im Laufe der Jahre entwickelte sich der Verein mit nunmehr 360 Mitgliedern zum größten in der Gemeinde Königsfeld.

Durch viel Eigenleistung und mit Unterstützung der Gemeinde konnte das neue Betriebsgebäude am Sportplatz errichtet werden. Nachdem man 2002 und 2004 den Aufstieg in die Kreisklasse schaffte, setzten die Fußballer 2006 mit dem Sprung in die Kreisliga Bamberg einen Meilenstein in der Geschichte der DJK.

Nach dem Abstieg 2007 schafften die Jura-Boys als Meister den sofortigen Wiederaufstieg und haben sich seitdem in der Kreisliga etabliert, was vor allem der erfolgreichen Jugendarbeit zu verdanken ist. Unter dem Motto "Jugendarbeit steht an erster Stelle" entschloss man sich 2011, zusammen mit dem SC Jura Steinfeld und dem ASV Hollfeld eine Jugendfördergemeinschaft (JFG) zu gründen. Um den Spielern auch langfristig eine gute Perspektive bieten zu können, wurde 2015 mit dem SC Jura Steinfeld eine Spielgemeinschaft im Herrenbereich gegründet und gleich im ersten Jahr die Meisterschaft mit dem dazugehörigen Aufstieg erreicht.

Neben dem Fußball hat die DJK auch eine Gymnastikgruppe sowie eine Theatergruppe, die jedes Jahr ein lustiges Stück zur Aufführung bringt.

Im Rahmen des Jubiläums findet ein Pokalturnier mit vier Mannschaften statt. Samstag und Sonntag stehen Einlagespiele der Herren und Jugendmannschaften an. Ein Höhepunkt ist sicherlich das am Sonntag stattfindende Einlagespiel der DJK gegen den Bezirksligisten SV Merkendorf.



Drei Tage lang wird gefeiert

Die DJK lädt zu einem dreitägigen Festprogramm auf das Sportgelände an der Aufseßquelle ein. Dabei ist für jeden Geschmack etwas dabei. Am Freitag sorgen Just4Rock bei den Jungen und Junggebliebenen für Stimmung. Am Samstag präsentieren "d'Kleeblätter" Musik für Jung und Alt. Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst im Zelt und anschließendem Festkommers mit den Aufseßtalern.

Zu den Klängen von "fränkisch verschärft" wird Schirmherr Hermann Niemetz dann am Abend die Siegerehrung vornehmen. Die gesamte Bevölkerung aus nah und fern ist eingeladen, mit der DJK Königsfeld Geburtstag zu feiern. red