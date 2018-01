DJK Brose will mit Auswärtssieg zum Heimvorteil

Leisten sich die Sharks Würzburg am Samstagnachmittag einen Ausrutscher in Wasserburg? Gewinnen die Korbjägerinnen der DJK Brose Bamberg am Sonntag ab 16.30 Uhr ihr letztes Hauptrundenspiel bei den Rhein-Main Baskets? Tauschen die beiden fränkischen Vertreter noch einmal die Plätze und damit den Heimvorteil im Play-off-Halbfinale, oder bleibt alles, wie es ist? Die Antworten auf diese Fragen liefert der 22. und letzte Spieltag der regulären Saison in der 2. Damen-Basketball-Liga Süd.

"Für uns ist es schön, dass es nicht nur ein Auslaufen wird, sondern es sowohl für die Rhein-Main Baskets als auch für uns noch um etwas geht. Nachdem Würzburg bereits am Samstag spielt, werden wir zwar schon wissen, wie die Situation ist. Unabhängig davon wollen wir aber genauso fokussiert in die Partie gehen wie letzte Woche in Heidelberg. Es ist für uns eine weitere Generalprobe", unterstreicht DJK-Cheftrainer Ulf Schabacker, was er eine Woche vor Beginn der Play-offs von seinen Spielerinnen erwartet. Diese sind ebenso auf Schützenhilfe angewiesen wie die Gastgeberinnen aus Langen. Beide Mannschaften müssen selbst punkten und auf die Ergebnisse in Wasserburg und Mainz schauen, wo die Konkurrenz aus Würzburg bzw. Bad Homburg gefordert ist. Während die Brose-Damen bereits vor 14 Tagen von den Resultaten in den anderen Hallen profitierten und sich an ihrem spielfreien Wochenende für die Meisterrunde qualifizierten, gratulierten die Hessinnen ihren Mitstreitern nach ihrer jüngsten 79:83-Niederlage in Keltern etwas vorschnell. Durch den überraschenden Erfolg des TSV 1880 Wasserburg II tags darauf bei den Falcons Bad Homburg befindet sich auch der aktuelle Arbeitgeber der Ex-Bambergerin Lyndi Laborn (geb. Thorman) vor dem letzten Spieltag noch im Rennen um Platz 4.

Möglich machte dies für die Truppe von Headcoach Peter Kortmann eine bemerkenswerte zweite Saisonhälfte. Sieben der letzten neun Begegnungen entschieden die von Laborn (15,9 Punkte und 10,3 Rebounds pro Partie), den beiden Dietrich-Schwestern Pia (13,4) und Nelli (10,4) sowie der Bosnierin Anja Stupar (11,2) angeführten Baskets zu ihren Gunsten. "Die Verpflichtung von Lyndi hat ihnen Stabilität verliehen. Nach einigen Anpassungen in der Weihnachtspause hat die Mannschaft in der Rückrunde ihr wahres Leistungsvermögen zum Tragen bringen können. Ich erwarte ein hartes Duell, in dem wir absolut gefordert sein werden", so Schabacker.

Bei seinen Schützlingen steigt derweil die Vorfreude auf die Play-offs und die Erstrunden-Begegnung mit dem fränkischen Nachbarn. Wenngleich sie laut Ramona Hesselbarth auf eine Würzburger Niederlage angewiesen ist, um doch noch den Heimvorteil erobern zu können, will sich die Mannschaft in Langen vor allem gut präsentieren. "Das Spiel ist für uns eine perfekte Generalprobe und nach der knappen Niederlage in Heidelberg wollen wir die Hauptrunde mit einem guten Gefühl beenden", sagt die 18-Jährige, die mit ihren Leistungen maßgeblichen Anteil an der jüngsten Erfolgsserie des Regionalliga-Kooperationspartners aus Kemmern hat. Entsprechend selbstbewusst präsentierte sie sich auch in den letzten Zweitliga-Partien. red