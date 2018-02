Circus Renz in Rödental

Der aus Berlin stammende Circus Renz kommt mit einem 600 Besucher fassenden Zirkuszelt nach Rödental. Das Gaststpiel findet von Donnerstag, 23. Februar, bis Sonntag, 26. Februar, auf dem Parkplatz der Firma Goebel statt. Vorstellung gibt es von Donnerstag bis Samstag jeweils um 16 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr.

Der Cirkus Renz bietet nach eigener Mitteilung ein buntes Programm aus Artistik und tierischen Darbietungen. So gibt es Trapez- und Handstandartistik unter der Zirkuskuppel, Giovanni Rasantis Tempojonglage, griechische Kraftbalanceakts sowie edle Pferdedressuren, vorgeführt von Alfons Renz. Los Amigos aus Mexiko zeigen waghalsige Messer- und Lassospiele. Orientalisch wird es, wenn die Kamele die Manege zur Wüste machen. Raman Gany und seine Bauchtänzerinnen bringen heiße und gefährliche Spiele mit Feuer, Schmerz und Leidenschaft, die Lachmuskeln trainieren Neppo und Baretto. Am Donnerstag ist Familientag, dann zahlen Erwachsene Kinderpreise. Am Sonntag haben Omis in Begleitung eines zahlenden Kindes freien Eintritt. red