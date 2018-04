Christ sein heißt niederknien

Mit feierlichen Gottesdiensten an Gründonnerstag und Karfreitag beging man auch die großen Feiertage der Christenheit in der Höchstadter Stadtpfarrkirche.

In den voll besetzten Gottesdiensten sorgten der Kirchenchor und die Choralschola unter der Leitung von Florian Mayer, das Organistenteam von St. Georg sowie das Höchstadter Kammerorchester für ein abwechslungs- wie stimmungsvolles musikalisches Programm.



Über den "Gnadenstuhl"

Am Gründonnerstag meditierte Dekan Kilian Kemmer in seiner Predigt den von Martin Luther geprägten Begriff des "Gnadenstuhles". Kemmer erinnerte an die nicht gerade repräsentativen Sitzgelegenheiten des Jesus von Nazareth: Keine sanfte Wiege, sondern eine Futterkrippe bei der Geburt im Stall, keine Sänfte, sondern der Rücken eines Esels beim "königlichen Einzug" in Jerusalem, kein Thron, sondern ein Kreuz, das "den Herrn aller Herren, den König aller Könige identifizieren lässt".

Auch im Abendmahlssaal verlässt Jesus seinen Platz am Tisch und auf dem "Gnadenstuhl" des Fußbodens, um sich für den Sklavendienst der Fußwaschung seiner Jünger zu knien. "Christ sein heißt nicht nur Sitzung, Christ sein will ein demütiges Niederknien vor dem Allerhöchsten, aber auch vor den Menschen, die der Hilfe bedürfen", so Kilian Kemmer.



Entscheidung treffen

Diesen Gedanken setzte der Dekan am Karfreitag fort, indem er die Blicke aller auf die Liebe des Jesus von Nazareth und seine Hingabe am Kreuz lenkte. Der Karfreitag verlange eine Entscheidung, die in eine Liebeserklärung an Jesus münden muss: Dir gehört mein Herz.

Über 100 Kinder und deren Familienangehörige verehrten am Ende das in der Kirche aufgerichtete Kreuz mit Rosen. Zuvor gestaltete der Vorbereitungskreis einen Kindergottesdienst im Pfarrsaal.



Osternacht heute um 21 Uhr

Mit der Osternacht am heutigen Samstagabend um 21 Uhr werden die Feierlichkeiten fortgesetzt. Das Bläserensemble Bavarian Brass spielt auch heuer wieder während der Auferstehungsfeier. LM