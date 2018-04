Chören wird hohes Niveau attestiert

red



Zum Kreissängertag trafen sich die Vertreter der rund 150 Mitgliedsvereine des Sängerkreises Erlangen-Forchheim im Pfarrheim Kirchehrenbach unter Leitung des Kreisvorsitzenden Norbert Mischke.Die chorische Eröffnung der Versammlung übernahm der gemischte Chor des Gesangvereins Cäcilia Kirchehrenbach unter der Leitung von Toni Postler mit drei Liedern des Frauen- und Gemischten Chores.In seinem Grußwort stellte Zweiter Bürgermeister Knörlein kurz die Gemeinde vor und betonte auch die Wichtigkeit von Gesang- und Musikvereinen als Kulturträger der Gemeinden. Zugleich überbrachte er als Vorsitzender die Grüße der Sängergruppe Forchheim-Ost und des GV Cäcilia Kirchehrenbach.Landrat Hermann Ulm dankte für das Engagement und lobte den Einsatz der Chöre und Vereine für die Allgemeinheit. Als aktiver Sänger wisse er, wieviel Zeit und Arbeit für einen erfolgreichen Auftritt notwendig ist.In seinem Rechenschaftsbericht ließ Vorsitzender Mischke die zahlreichen Veranstaltungen der letzten zwei Jahre Revue passieren. Der letzte Kreissängertag konnte im Protokoll von Claudia Fabry nachvollzogen werden. Kreisgeschäftsführer Werner Löblein wies in seinem Bericht vor allem auf Reibungsverluste durch nicht mehr aktuelle Daten hin. Er bot dabei auch seine Hilfe an, um die Vereine bei den notwendigen Formalitäten zu unterstützen. Zudem sollen demnächst auch eigene Schulungen für die Verantwortlichen in den Mitgliedsvereinen stattfinden.Einen positiven Kassenbericht konnte Schatzmeister Rolf Hücking vorlegen. Er wurde ebenso wie der Vorstand durch den Kreissängertag einstimmig entlastet. Die beiden Kassenprüfer Helmut Schübel und Peter Lautenbach bescheinigten ihm einwandfreie Kassenführung. Für die Chorjugend berichtete Carolin Wagner von den Aktivitäten im Sängerkreis. Leider werden Schulungen nicht angenommen, so dass derzeit die Informationen über den elektronischen Verteiler weitergegeben werden müssen.In seinem Bericht stellte Kreischorleiter Gerald Fink besonders die jeweiligen Landkreissingen heraus und lobte das hohe Niveau der Chöre im Sängerkreis. Aus seinen Händen erhielt Chorleiterin Melanie Lokotsch vom GV Eintracht Forchheim die Urkunde zur staatlich anerkannten Chorleiterin.Unter der Wahlleitung von Landrat Ulm, zweitem Bürgermeister Knörlein und Bundesgeschäftsführerin Osmani fanden die Neuwahlen der Vorstandschaft statt. Einstimmig wurde Norbert Mischke in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Ihm zur Seite stehen als gleichberechtigte Stellvertreter Herr Hansjörg Förster, Frau Emilie Meier und Frau Anette Wirth-Hücking. Die Vorstandschaft wird vervollständigt durch Kreisgeschäftsführer Werner Löblein, Schriftführerin Claudia Fabry und Schatzmeister Rolf Hücking.Im Nachgang der Versammlung wurden durch die Vorstandschaft und die Gruppenvorsitzenden der Kreisausschuss mit Kreischorleiter Gerald Fink, den stellvertretenden Kreischorleitern Knut-Wulf Gradert, Eva Maria Noe und Andrea Kaschel, der Vertreterin der Chorjugend Carolin Wagner sowie Pressereferent Michael Knörlein ergänzt. Die Kasse wird zukünftig von Edeltraud Rösch und Peter Lautenbach geprüft.Zum Abschluss bedankte sich der Vorsitzende bei Herbert Hübner, der als stellvertretender Vorsitzender auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte.