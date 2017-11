Bus musste ausweichen

Am Montag gegen 7.15 Uhr, befuhr ein Linienbus, besetzt mit ca. 60 Schulkindern, die B 287 von Trimberg in Richtung Fuchsstadt. Auf Höhe Langendorf kamen dem Bus drei Pkw entgegen, von denen der letzte zum Überholen ansetzte und ausscherte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 41-jährige Busfahrer nach rechts aus und bremste leicht ab. Durch das Ausweichmanöver streifte der Bus eine Leitplanke. Durch den Anstoß wurde keines der Kinder verletzt. An der Leitplanke entstand ebenfalls kein Schaden.



Unfall nicht gemeldet

Jedoch wurde der Bus an der rechten Seite beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 5500 Euro. Da der Busfahrer seiner Pflicht den Unfall unverzüglich zu melden nicht nachkam, wird gegen ihn wegen einer Unfallflucht ermittelt.

Auch die Identität des Fahrers, der mit seinem dunklen Pkw zum Überholen ansetzte, dadurch den Unfall verursachte und weiterfuhr, ist noch unbekannt. Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen nun auf Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 09732/9060 entgegen. pol