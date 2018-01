Burgvogt öffnet den Turm

Die Wallburg in Eltmann hat jetzt einen Burgvogt. Reiner Reitz, kommissarischer Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte in Eltmann, hat diese Aufgabe übernommen.

Immer wenn das Wetter schön ist, öffnet er am Sonntag den Wallburgturm für Gäste. Sichtbar macht er das, indem er die große alte Eltmanner Stadtfahne an den Burgfried hängt.

Reiner Reitz ermöglicht es dann Interessierten, den Turm zu besteigen und die herrliche Fernsicht über das Maintal und in den Steigerwald bis in die Haßberge auf der anderen Seite des Mains zu genießen. 148 Stufen sind es nach oben, 28 Meter hoch ist der Turm, der das Wahrzeichen von Eltmann ist.

Wer dann eine Pause braucht, für den hält Reiner Reitz auf jeden Fall ein erfrischendes Getränk bereit. "Vielleicht gibt es auch mal den einen oder anderen Imbiss, das muss ich aber erst noch ausloten", erklärte Reiner Reitz an einem seiner ersten Einsatztage auf dem Berg.

Natürlich hat er sich ein standesgemäßes Gewand zugelegt und freut sich auf viele Gäste. Die "Treppenbenutzungsgebühr" hat er auf 1,50 Euro festgelegt (Kinder 50 Cent). Über die Rufnummer 09522/89970 können bei ihm auch Sonderführungen rund um das Thema Wallburg gebucht werden. Da gibt es dann zur Aussicht noch viele spannende Details über die frühere Burg.

Im Rathaus freut sich Bürgermeister Michael Ziegler (CSU), jetzt sei wieder gewährleistet, dass die Eltmanner und ihre Gäste den Wallburgturm nicht nur von unten bewundern. sw