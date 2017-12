Büroartikel gestohlen

In der Nacht auf Montag wurde in mehrere Firmen im Eckentaler Ortsteil Brand eingebrochen. Der unbekannte Täter schlug in allen Fällen eine Scheibe ein und gelangte so in die Gebäude in der Orchideenstraße.

Anschließend durchsuchte er nach Angaben der Polizei die Räume. Es wurde Bargeld und Büroartikel im Gesamtwert von rund 10 000 Euro gestohlen. Der Sachschaden beträgt 3000 Euro. red