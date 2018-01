Budenzauber für den Nachwuchs

Ein ganzes Wochenende rollt das runde Leder für die Nachwuchsfußballer in der Kordigasthalle in Altenkunstadt sowie in der Turnhalle Ebensfeld.



Turniere in Altenkunstadt

Gleich drei Hallenturniere stehen bevor. Am Samstag, 11. Februar, startet um 9 Uhr die F-Jugend mit folgenden Mannschaften:

Gruppe A - 1. FC Burgkunstadt, FC Marktgraitz, TSV Staffelstein, SCW Obermain, FC Michelau

Gruppe B - FC Redwitz, FC Hochstadt, Schabthaler SV, FC Altenkunstadt, TSV Marktzeuln.

Die Spiele der E-Junioren beginnen um 14 Uhr:

Gruppe A - FC Burgkunstadt, SSV Ober-/Unterlangenstadt, FC Altenkunstadt, FC Kronach

Gruppe B - FV Mistelfeld, TSV Küps, FC Michelau, TSV Staffelstein.

Am Sonntag, 12. Februar, treten ab 11.15 Uhr die G-Jugend-Mannschaften gegeneinander an.

Gruppe A - FC Altenkunstadt, SpVgg Isling, TSC Mainleus, FC Michelau, SG Stadelhofen

Gruppe B - SCW Obermain, FC Lichtenfels, VfR Katschenreuth, FC Burgkunstadt, Schwabthaler SV



Turniere in Ebensfeld

Auch in Ebensfeld rollt der Ball am Samstag. In der Dreifachturnhalle kicken ab10 Uhr acht C2-Junioren-Mannschaften um den Turniersieg:

Gruppe A - SG Ebensfeld III, JFG Leitenbachtal, SG Hallstadt, JFG Giechburg

Gruppe B - SG Ebenfeld IV, FSV Freienfels/Krögelstein, JFG Bamberg Süd II, SG Breitengüßbach II

Ab 15 Uhr treten dann acht C1-Junioren-Teams an.

Gruppe A - SG Ebensfeld, JFG Lichtenfels-Leuchsental, TV Ebern, SG Spvg Ahorn

Gruppe B - SG Ebensfeld II, SG Breitengüßbach, JFG Oberhaid, JFG Leitenbachtal. dr/red