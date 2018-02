Brauhaus-Durchfahrt dicht

Schon seit einiger Zeit wirft der Umbau des alten Brauhauses am Marktplatz seine verkehrlichen Schatten voraus. In der Badstraße kam es wegen der Abbrucharbeiten schon seit ein paar Tagen zu Behinderungen. Nun werden die Arbeiten in der so genannten Brauhaus-Durchfahrt zwischen Hornschuchallee und Paradeplatz fortgesetzt.

Das bedeutet, dass der Verkehr zwischen Marktplatz und Hornschuchallee nun in beiden Fahrtrichtungen durch die Engstelle am Waffengeschäft Höhnlein fließen muss. Die Fußwege in dieser Engstelle wurden bereits vor einigen Tagen vom Bauhof der Stadt Forchheim mit Absperrpfosten gesichert, da auch Fußgänger nur über diese Engstelle zwischen Marktplatz und Hornschuchallee wechseln können.

Eine Vollsperrung einer Fahrtrichtung zur Entlastung der Engstelle war schon im Hinblick auf den innerstädtischen Busverkehr, den Lieferverkehr, aber auch mit Rücksicht auf die Geschäftswelt nicht möglich. Der vom Paradeplatz einfahrende Verkehr wurde allerdings auf Anlieger- und Lieferverkehr sowie Linienbusse beschränkt.

Für die anderen Verkehrsarten wurde eine Umleitung über die Klosterstraße, Dreikirchenstraße, Birkenfelderstraße zur Adenauerallee ausgeschildert.

Die Abbrucharbeiten werden voraussichtlich bis zum 20. Mai dauern. Das Ordnungsamt der Stadt Forchheim weist darauf hin, dass während des anschließenden Neubaus eine dann wohl auch wesentlich länger dauernde Sperrung der Brauhaus-Durchfahrt notwendig sein wird. Es bittet die Verkehrsteilnehmer, unnötige Fahrten in diesem Bereich zu unterlassen.

Wer schnell vom Süden in den Norden der Stadt oder umgekehrt gelangen will, sollte die leistungsfähigere Route über die Theodor-Heuss-Allee/Adenauerallee oder die westliche Route über Burk/Buckenhofen (alte B 470) benutzen. red