Blinde Frau wüst beschimpft

Immer mehr Vorwürfe kommen am Landgericht Coburg im Verfahren gegen eine 47-jährige Frau ans Licht. Die Attacken der Lichtenfelserin waren zeitweise in der Korbstadt Tagesgespräch.

Der Vorsitzende Richter Christoph Gillot ließ am Mittwoch an einem weiteren Prozesstag ein gutes Dutzend Anzeigen verlesen, erstattet von Lichtenfelsern, die von der Frau belästigt und beleidigt worden waren.



Gepackt und gewürgt

Nicht bei wüsten Beschimpfungen soll es im Fall einer blinden Frau geblieben sein. Die Angeklagte soll ihre damalige Nachbarin - beide wohnten im selben Mehrfamilienhaus - am Hals gepackt und gewürgt haben. Dies jedenfalls hatte die Geschädigte auch einer Vertreterin der Opferschutzorganisation Weißer Ring erklärt. Dazu sagte eine 31-jährige Mitbewohnerin: "Ich habe auf dem Hausflur ein Röcheln gehört, als ob jemand ersticken würde." Gesehen habe sie die Attacke jedoch nicht.



Lautstarker Streit

Erst nachdem sie das Röcheln gehört habe, sei sie vor die Tür gegangen. Die blinde Nachbarin habe an ihrer Wohnungstür gelehnt. Die Angeklagte sei in dem Moment gerade durch den Hinterausgang verschwunden.

Die 31-Jährige habe zunächst gehört, wie sich die Angeklagte mit der blinden Frau lautstark auf dem Flur gestritten habe. Nach Angaben der Zeugin waren zumindest verbale Auseinandersetzungen in dem Mehrfamilienhaus nicht gerade die Ausnahme. "Bei uns im Haus ist immer was los. Oft kommt dann die Polizei." Dabei sei es nicht allein die ohnehin auffällige Angeklagte gewesen, die für Unruhe gesorgt habe. Dass die Polizei über Jahre Dauergast gewesen sei, bestätigte einer der Lichtenfelser Beamten.

Die Zahl der Belastungszeugen erhöhte sich indes weiter. So schilderte ein 26-jähriger Reha-Techniker seine Begegnung mit der 47-Jährigen im Straßenverkehr. Die Angeklagte sei ihm schon vorher unangenehm aufgefallen, weshalb er sich im Auto "weggeduckt" habe, als die Frau in Lichtenfels vor ihm die Straße an einer Ampel überquert habe. Sie sei schon fast über der Straße gewesen, als sie ihn am Steuer des Geschäftsautos doch noch entdeckt habe. Sie habe kehrt gemacht und unter wüsten Beschimpfungen eine Delle ins Auto getreten. "Und dann hat sie mit der Faust mit voller Wucht gegen die Scheibe geschlagen."

In einem Autohaus inklusive der dazugehörigen Tankstelle hat die 47-Jährige Hausverbot bekommen. Nach Zeugenaussagen sei sie zweimal auf die Geschäftsführerin des Autohauses getroffen, als diese mit ihrem Hund unterwegs war. Die "schwankende Frau", so die Geschäftsführerin, habe sie gefragt, ob sie den Hund einmal an der Leine führen dürfe. Nachdem die Zeugin dies verneinte, sei die 47-Jährige wieder in ihr übliches Muster verfallen: Derbe Beschimpfungen regneten auf die Geschäftsführerin nieder. Wie die Axt im Wald soll sich die Angeklagte zudem bei Besuchen im Tankstellenshop aufgeführt haben. Untergebracht ist die 47-Jährige mittlerweile in einer Klinik bei München. Nach Angaben ihrer Therapeuten verweigert sie eine Behandlung mit Medikamenten und zeigt sich kaum einsichtig.



Psychische Abhängigkeit

Wie schon ein Sachverständiger am Landgericht erklärt hatte, gehen die Ärzte bei der Frau von einer psychischen Alkoholabhängigkeit aus. Zudem soll sie an einer bipolaren Störung leiden. In der Klinik wechsle ihre Stimmung immer wieder zwischen fröhlich und zerknirscht. Darüber hinaus habe jahrelanger Alkoholmissbrauch zu hirnorganischen Schäden geführt.

Der nächste Verhandlungstermin ist für Montag, 2. Januar, 13 Uhr, angesetzt.