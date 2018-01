Bigband der Bundeswehr swingt beim Kreismusikfest

red



Der Musikverein Steinberg feiert vom 25. bis 28. Mai sein 200-jähriges Bestehen. Musikliebhaber freuen sich auf die Bigband der Bundeswehr.Zum Auftakt macht am 25. Mai die Partyband "Tollhaus" an Himmelfahrt Steinberg zu einem Tollhaus im Festzelt mit vielen Überraschungen. Gefolgt vom Festprogramm des Musikvereins Steinberg am Freitag.Sonntag schließen sich der große Umzug und Standkonzerte der Gastvereine an. Highlight beim Kreismusikfest in Steinberg wird allerdings das Aushängeschild der Bundeswehr sein: Die Bigband der Bundeswehr unter der Leitung von Bandleader Oberstleutnant Timor Oliver Chadik in neuer Besetzung mit eine neuen Sängerin und zwei neuen Sängern, die die Band verstärken.Dieses ungewöhnliche Showorchester im Bigband-Stil begeistert durch sein Auftreten und seinen Sound. Auch die Bühnenshow verspricht hochmoderne multimediale Acts vom Feinsten. Die besten Musiker in Deutschland sind in der Bigband der Bundeswehr vereint.Wer schon einmal die Bigband der Bundeswehr gehört hat, hat noch Swing, Rock und Pop in den Ohren. Die hochmotivierten Musiker der Bundeswehr spielen am 27. Mai in Steinberg.Eine Swing-Rock-Pop-Show der Superlative wartet auf auf die zahlreichen Fans der Bundeswehr-Band. Die Musiker aus Euskirchen sind für viele Insider "die beste Einheit der Bundeswehr".Karten für den Auftritt der Bigband kann man sich noch sichern beim Lebensmittelmarkt Martin Geiger in Steinberg sowie Rewe Markt Bauer in Steinberg und Foto Thron in Kronach.Mehr Infos gibt es zum Kronacher Kreismusikfest in Steinberg bei www.musikverein-steinberg.de