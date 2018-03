Bezirksposaunenchor begrüßt den Frühling

Am Sonntag, 2. April, gibt der Große Bezirksposaunenchor ein Konzert in der Stadtpfarrkirche Sankt Laurentius in Ebern. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden werden zugunsten der Posaunenchorarbeit im evangelischen Dekanat Rügheim verwendet, wie der Bezirksposaunenchor mitteilte.

Wenn die versammelten Bläser aus fast allen evangelischen Gemeinden des Dekanates zusammenkommen, um sich im Konzert zu vereinigen, dann bleibt in der Kirche kein Platz leer. So war es in den vergangenen Jahren in Knetzgau, Königsberg und Zeil, und so könnte es schon bald wieder der Fall sein.



"Über den Wolken"

Am Sonntag, 2. April, ist es wieder so weit: Der Bezirksposaunenchor des Dekanats Rügheim veranstaltet sein großes Konzert und bläst auf seine einzigartige Weise den Frühling ein. Das Motto in diesem Jahr lautet: "Über den Wolken". Deshalb wird der gleichnamige Titel von Reinhard Mey neben Werken von Johann Sebastian Bach, dem Altmeister der Posaunenchorliteratur, zu hören sein. Außer Mey hat Jürgen Koch, der den Posaunenchor leitet, auch andere zeitgenössische Komponisten für das Programm ausgewählt, darunter Michael Schütz und Dieter Wendel. Mit flotten Rhythmen wird der Kleine Posaunenchor des Bezirks seinen Teil zum Konzert beitragen. Weitere Mitwirkende sind Dekanatskantor Wolfgang Schneider an der Orgel und Pfarrer Manfred Greinke, der die Moderation übernimmt.

Die Konzerte im Zweijahresrhythmus unter Kochs Leitung erfreuten sich in der Vergangenheit wachsender Beliebtheit. "Es sind Auftritte", meint Bezirkschorleiter Koch, "die ein für Unterfranken einmaliges Ereignis darstellen, denn es vereinigen sich 100 Blechbläser aus nahezu allen 24 Posaunenchören des Dekanates zu einem gewaltigen Klangerlebnis". red