Beim TTC Frohnlach spielt man sich die Bälle zu

Auf ein positives Jahr konnte Vorsitzender Hans-Jürgen Fischer bei der Hauptversammlung des TTC Eschi Frohnlach blicken. "Die Trainingsbeteiligung und die Turnierteilnahme waren hoch", lobte der Vorsitzende.

Zwei Herrenmannschaften stehen im Spielbetrieb der Tischtenniskreisliga Neustadt. Ausgerichtet wurden die Kreis-Senioreneinzelmeisterschaften. Von den 70 Mitgliedern sind 20 aktiv. Besonders erfreulich ist Fischer zufolge der regelmäßige Trainingsbesuch von sechs tischtennisbegeisterten Kindern. Zu den geselligen Höhepunkten zählten die Radtour, das Sommerfest sowie die beiden Mehrtagesausflüge nach Waizenkirchen (Österreich) und in die Schweiz. Überaus gut war die Weihnachtsfeier nach der Winterwanderung besucht. Ein internes Kartturnier fand ebenfalls Anklang.

Termine: Vereinsmeisterschaft (5. Mai), Fahrradtour (24. Juni), Sommerfest (15. Juli), Kreis-Senioreneinzelmeisterschaft (1. September). 2019 können die Mitglieder das 50-jährige Bestehen ihres Vereins feiern.

"Bei den Tischtennis-Ortsmeisterschaften konnten zahlreiche vordere Platzierungen und Titel in den verschiedenen Klassen erreicht werden", vermeldete Spielleiter Harry Scheckenbach. Zu Meisterehren kamen Klaus Förtsch, Klaus Förtsch/Jens Müller-Weißbach, Hubert Kern, Heidi Powalla sowie Ekkehard Gerlicher/(Heike Roßbach). Im Punktspielbetrieb wurde die erste Herrenmannschaft ungeschlagen Herbstmeister. Erich Friedrich stieß als Verstärkung zur ersten Mannschaft. Den Vereinspokal gewann Ekkehard Gerlicher vor Erich Friedrich und Nico Wagner.

Wahlen: Vorsitzender Hans-Jürgen Fischer, stellvertretender Vorsitzender Gerhard Schmidt, Schriftführer Rainer Friedrich, Kassier Ekkehard Gerlicher, Spielleiter und Gemeindeblattbeauftragter Harry Scheckenbach, Kassenprüfer Achim Fischer und Helmut Weidner. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Achim Fischer ausgezeichnet. Nachgereicht werden die Ehrungen für 40-jährige Zugehörigkeit an Karin Wicht, Rainer Wicht und Carsten Henning. ake