Bei sechs Turnieren rollt am Feiertag Heilige Drei Könige der Ball

Am morgigen Feiertag (Heilige Drei Könige) finden in Bamberg und dem Umland sechs Hallenfußballturniere für Herren- und AH-Mannschaften statt.



Turnier des TSC Bamberg

Die zehnte Auflage des interkulturellen Hallenfußball-Turniers des Türkischen Sportclubs (TSC) Bamberg steigt am Feiertag Heilige Drei Könige von 9 bis 18 Uhr in der Bamberger Graf-Stauffenberg-Halle. Diesmal sind mit dem SV Bosporus Coburg, SV Merkendorf und der SpVgg Stegaurach gleich drei Bezirksliga-Vereine mit von der Partie.

Die Verantwortlichen des Bamberger Kreisklassisten und das Helferteam um Spielleiter Ihsan Fidan haben erneut dafür gesorgt, dass die Besucher in der "blauen Schule" nicht nur fußballerisch, sondern auch kulinarisch mit vielen türkischen Spezialitäten, Kuchen und diversen Getränken verwöhnt werden. Im Eröffnungsspiel stehen sich um 9 Uhr die beiden Bezirksligisten SV Merkendorf und SpVgg Stegaurach gegenüber. Der ASV Naisa und der SV Bosporus Coburg bestreiten um 15.17 Uhr das letzte der 30 Vorrundenspiele (Spielzeit einmal zwölf Minuten).

Das Viertelfinale (Spielzeit zweimal acht Minuten) startet um 15.40 Uhr. Die beiden Halbfinals werden um 16.50 Uhr und 17.07 Uhr angepfiffen. Das "kleine Finale" läuft ab 17.35 Uhr. Danach wird das Turnier mit dem Endspiel und der Siegerehrung abgeschlossen. Titelverteidiger ist der SV Merkendorf.

Gruppe A: SV Merkendorf, SpVgg Stegaurach, DJK Teutonia Gaustadt, TKV Forchheim, SV DJK Tütschengereuth, SV Dörfleins / Gruppe B: TSV Schlüsselfeld, ASV Sassanfahrt, ASV Gaustadt, SV Bosporus Coburg, ASV Naisa, TSC Bamberg



Turnier des TSV Burgebrach

Beim 15. Raiffeisencup des TSV Burgebrach wird von 11.30 bis 18.15 Uhr in der Windeckhalle mit einer Rundumbande, auf große Tore und nach den "alten" Hallenregeln gespielt. Titelverteidiger ist der Kreisligist SV Ober-/Unterharnsbach. Die Spielzeit beträgt einmal zwölf Minuten (ohne Seitenwechsel). Das Finale dauert einmal acht Minuten. Zehn Mannschaften nehmen teil.

Zum Auftakt treffen um 11.30 Uhr der SV Ober-/Unterharnsbach und der SV Walsdorf aufeinander. Die Vorrunde wird ab 15.41 Uhr mit der Partie DJK Stappenbach - SV RW Lisberg abgeschlossen. Die Viertelfinalspiele werden von 16.05 bis 17 Uhr ausgetragen. Die Halbfinals folgen um 17.05 und 17.20 Uhr. Danach wird, falls es die Vereine so wünschen, der dritte Platz vom Punkt aus entschieden. Das Endspiel mit der anschließenden Siegerehrung in der Halle beginnt um 17.50 Uhr.

Gruppe A: SV Ober-/Unterharnsbach, SV Walsdorf, SV Frensdorf, TSV Hirschaid, SV Reundorf / Gruppe B: TSV Burgebrach, SV Schönbrunn, SV RW Lisberg, SG DJK Ampferbach/DJK Steinsdorf, DJK Stappenbach



Turnier des SV Weichendorf

Traditionell am Dreikönigstag richtet der SV Weichendorf in der Memmelsdorfer Seehofhalle den Metaxa-Cup aus. Wieder haben zwölf Mannschaften ihre Zusage gegeben. Als Titelverteidiger geht der SV Memmelsdorf II an den Start. Anpfiff der ersten Partie ist um 13 Uhr, die Finalrunde beginnt ab 18.30 Uhr, und das Enspiel steigt gegen 20 Uhr.

Gruppe A: SV Memmelsdorf II, SV Wernsdorf, SC Lichteneiche, SV BW Sassendorf, TSV Schammelsdorf, FV Zeckendorf / Gruppe B: SV Weichendorf, SV Gundelsheim, TSV Scheßlitz, SC Melkendorf, FV Giech, SV Merkendorf II

Im Vorfeld des Herren-Turnieres kommt es ab 8.45 Uhr in der Memmelsdorfer Seehofhalle zum Kräftemessen der D-Junioren. Acht Teams kämpfen um den Sieg.



Turnier des ASV Hollfeld

Zum ersten Mal im Modus jeder gegen jeden und ohne Platzierungsspiele findet das Hallenturnier des ASV Hollfeld in der Dreifachturnhalle der Gesamtschule statt.

Das 35. Traditionsturnier unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des ASV Hollfeld, Konrad Keilholz, wird dabei erstmals mit sieben Teams aus den Landkreisen Bayreuth, Bamberg, Forchheim und Kulmbach ausgetragen. Ein buntes Feld geht damit am Dreikönigstag an den Start.

Um 12.45 Uhr begegnen sich der Bamberger Kreisligist SV Würgau und der Kreisklassist SV Stechendorf im ersten Spiel. Weitere Teilnehmer sind der BSV Schönfeld (A-Klasse), der SV Bavaria Waischenfeld (Kreisklasse), die SpVgg Dürrbrunn (A-Klasse), der TDC Lindau (Kreisklasse) und der ASV Hollfeld (A-Klasse). Die letzte von 21 Partien findet um 17.40 Uhr statt. Man darf gespannt sein, wer am Ende bei der Siegerehrung um 18.30 Uhr den Wanderpokal in Händen halten darf.



AH-Turnier in Breitengüßbach

Bereits zum 24. Mal veranstalten die AH-Fußballer des TSV Breitengüßbach am Freitag ihr Dreikönigsturnier für AH-Mannschaften. Die Gruppenspiele in der Hans-Jung-Halle beginnen um 11 Uhr, das Finale steigt um 15 Uhr.

Gruppe A: SG SV Zückshut/SC Unteroberndorf, SV Zapfendorf, SV-DJK Eggolsheim / Gruppe B: TSV Breitengüßbach, SC Kemmern, TSV Oberisling



AH-Turnier in Stegaurach

In der Stegauracher Aurachtalhalle wird am Freitag ab 10 Uhr ein Fußball-Hallenturnier für A-Senioren ausgetragen. Veranstalter ist der SV Waizendorf. Zwölf Mannschaften spielen hierbei um den 35. Raiffeisen-Cup. Das Finale ist für 16.45 Uhr vorgesehen. df/red

Gruppe A: SV DJK Tütschengereuth, RSV Drosendorf, SpVgg Rattelsdorf, SV Wachenroth, SC Melkendorf, FC Wacker Bamberg / Gruppe B: SV Waizendorf, TSV Hirschaid, FSV Buttenheim, DJK Don Bosco Bamberg, SV Pettstadt, FV 1912 Bamberg