Bei der Fidelia Kauerndorf bleibt alles beim Alten

"Eigentlich wäre es Zeit für einen Generationenwechsel", meinte Vorsitzender Detlef Kühl zu Beginn der turnusmäßigen Neuwahlen im Gesangverein Fidelia Kauerndorf. Damit sprach er im Namen aller seiner Vorstandskollegen, die nun schon über 30 Jahre im Amt sind.

Sie alle wären gern bereit, ihre Posten in jüngere Hände zu legen, und nach dem Eintritt sechs neuer Sänger im vergangenen Jahr sind dazu auch die geeigneten Männer vorhanden. Diese zeigten sich auch grundsätzlich bereit, sich für den Verein zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, machten aber plausibel, dass sie dazu erst noch mehr Zeit bräuchten, um sich mit allen Angelegenheiten vertraut zu machen.



Letzte Verlängerung

Deshalb war der bisherige Vorstand nach Aufforderung des Wahlleiters Stephan Heckel-Michel noch einmal bereit, seine Aufgaben für weitere drei Jahre fortzuführen. Neben dem Vorsitzenden Detlef Kühl und seinem Stellvertreter Reinhold Dippold sind das Kassier Gerhard Ströhlein und Schriftführer Manfred Richter. Auch Gerhard Wehner, Gottfried Kern, Reinhold Kern, Anita Böhm stehen als Beiräte zur Verfügung.

Da laut Satzung deren Zahl nicht festgesetzt ist, bat Kühl auch seine neuen Sangesbrüder hier um Mitarbeit und freute sich, als Andreas Hahn, Stefan Pietruska und Tobias Schuberth sich dazu bereiterklärten. Ebenso konnten mit Daniel Pietruska und Christian Schuberth zwei neue Kassenprüfer gewonnen werden.

Nach den Jahresrückblicken des Protokollführers, des Vorsitzenden, des Kassiers und des Dirigenten Hermann Hamacher gab Kühl einen Ausblick auf die Vorhaben und Termine im Jahr 2017.

Danach sind für die Sänger neben der schon traditionellen alljährlichen Mitwirkung bei den Gottesdiensten zur Kauerndorfer (28. Mai) und Lehenthaler (10. September) Kerwa, beim Erntedankfest in der Herlas (1. Oktober) und zum Volkstrauertag (19. November) in Kauerndorf keine weiteren öffentlichen Auftritte geplant, doch soll vom Verein auch einmal wieder in der Untersteinacher St.-Oswald-Kirche gesungen werden.



Singen statt Auto fahren

Wichtig sei aber auch die tatkräftige Mitarbeit beim autofreien Sonntag im Weißmaintal am 21. Mai.

