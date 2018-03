Bei Prüfungen und Test überzeugt

Die Ehrungen prägten die gutbesuchte Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wartenfels im Gasthaus Geyer. In Würdigung ihrer außerordentlichen Verdienste und unermüdlichen Einsatzes für ihre Feuerwehr Wartenfels verliehen Vorsitzender Frank Kremer und Kommandant Daniel Geyer auf einstimmigen Beschluss der Versammelten Reinhold Knoll, Elmar Schütz und Gerhard Stöcker die Ehrenmitgliedschaft.



172 Mitglieder

Reinhold Knoll und Reinhold Tempel durften zudem die Ehrung für 50-jährige Mitgliedschaft im Feuerwehrverein entgegennehmen. Bravourös hat die Jugendfeuerwehr der Wartenfelser Floriansjünger den Wissenstest 2016 mit dem Thema "Organisation der Feuerwehren und Jugendschutz" absolviert. Luca Beetz, Johannes Berg, Alina Kremer, Lara Schultheiß und Max Tempel bestanden die Stufe Silber, Pascal Klier Gold-Rot.

Den aktuellen Mitgliederstand des Feuerwehrvereines bezifferte der Vorsitzende Frank Kremer zu Beginn seines Jahresberichtes auf 172 Personen. Davon sind 40 aktiv und sechs gehören der Jugendfeuerwehr an. 98 sind passive und 28 Ehrenmitglieder.

Gut besucht waren die Veranstaltungen wie Taubenaustausch, Faschingstanz, Vatertagwanderung, Beachparty, Tag der offenen Tür, Weihnachtsmarkt und Weihnachtsfeier. Mit einer starken Abordnung wurde das 125. Jubiläum der Nachbarwehr Reichenbach besucht und an der Kirchenparade teilgenommen. Bei der Aktion "Zamm geht's" wurden in Zusammenarbeit mit dem Frankenwaldverein die Geräte am Kinderspielplatz auf Schäden untersucht und instandgesetzt.

Auch galt es, die Sträucher der Grünanlage zu schneiden und die Bodenfläche mit Rindenmulch abzudecken. Frank Kremer bedankte sich bei allen Aktiven und Helfern für ihr Engagement und den Einsatzwillen im vergangenen Jahr zum Wohle des Vereins und der Mitbürger. Sein Lob galt den Freunden und Gönnern der Wehr.

Kommandant Daniel Geyer berichtete von sechs Einsätzen bei Brandfällen, Verkehrsabsicherungen und Sicherheitswachen. Neben den turnusgemäßen örtlichen Übungen nahm die Wehr an Alarmübungen in Rützenreuth und Wartenfels teil. Im März fand die Wehrinspektion durch die Führungskräfte des Landkreises Kulmbach statt. Erfolgreich legten drei Kameraden den Maschinisten- und zehn Truppführer-Lehrgang ab. 19 Aktive absolvierten die Leistungsprüfung "Wasser". Durchgeführt wurde wieder eine Brandschutzerziehung im Kindergarten. Im Dezember hatten die Aktiven die Möglichkeit, die ILS in Bayreuth zu besichtigen. Ein großes Dankeschön richtete Geyer an die Marktgemeinde für die erfahrene Unterstützung und Ausrüstungsgegenstände.

Bürgermeister Siegfried Beyer freute sich besonders über viele Jugendliche bei der Jahreshauptversammlung. Er lobte die vielen Aktivitäten der Wartenfelser Wehr übers Jahr, wobei der Weihnachtsmarkt herausrage. Ein großes Dankeschön sagte Beyer an Feuerwehr und Frankenwaldverein für das Herrichten des Kinderspielplatzes.

Kreisbrandmeister Alexander Reinsch zeigte sich beeindruckt, dass 19 Aktive der Wehr an der Leistungsprüfung "Wasser" teilnahmen, was heuer wohl einmalig im Landkreis Kulmbach ist. Gut läuft nach seinen Worten der Digitalfunk. Reinsch bat die Aktiven, regelmäßig den Lehrgangskatalog des Landkreises zu nutzen. Klaus-Peter Wulf