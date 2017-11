Befreiungsschlag für Lichtenfels

Welch ein Jubel: Den Handballern der TS Lichtenfels gelang vor einer großen Zuschauerkulisse ihr erster Sieg in der Bezirksoberliga-Saison. Beim 25:19 (12:11) gegen die HG Hut/Ahorn zeigten sich die Lichtenfelser - zumindest in der zweiten Halbzeit - spielerisch sehr souverän. Dank der überragenden Leistung von Torhüter Tim Renner war der Triumph auch in der Höhe verdient.

TSL-Trainer Uli Hillebrand freute sich, sparte aber dennoch nicht an Kritik: "Im Angriff zeigte meine Mannschaft zu wenig von dem, was ich forderte bzw. was wir trainieren. Wir hätten die HG noch viel höher besiegen können." Mit der Abwehrleistung war der Coach jedoch vollauf zufrieden und lobte Keeper Renner für seine Glanzvorstellung.

Zu Beginn nutzten die TSler die Schwächen der Gästeabwehr und des HG-Torhüters durch Jonas Höfner über den Rückraum und Wolfgang Schulze nach Kontern und über Rechtsaußen zu einer 7:3-Führung (16.). Nach und nach fanden die Ahorner ins Spiel. Nach dem 8:8 durch Steffen Weikard war das Duell ein offener Schlagabtausch. Abwehrchef Alexander John trieb seine Mannen an, die zahlreichen Fans unterstützten die TSL lautstark. Akzente setzten bei Lichtenfels bis zum Wechsel noch Cornelius John im Rückraum und Simon Schröck am Kreis, während Ahorn bei Siebenmetern erfolgreich war.

Nach der Pause (12:11) kontrollierte die TSL das Spiel. Richtig gefährlich wurde es für sie nach dem 14:14 nicht mehr, da sie ihr konzentriertes Spiel fortsetzte. Schon mit den ersten Angriffen erhöhten Joris Rießner und der starke Wolfgang Schulze.

Toll waren die drei Tore in Folge, die Lichtenfels in Unterzahl erzielte. Hut/Ahorn bot den Korbstädtern in der Deckung viel Platz und rannte sich im eigenen Angriff meist an der starken Heimabwehr fest.

Das 18:16 (42.) war der letzte knappe Vorsprung für die Lichtenfelser. Dann drehten sie richtig auf. Gestützt auf einen herausragenden Tim Renner im Tor, der drei bis vier klare Chancen nacheinander vereitelte und auch noch drei Siebenmeter parierte, zog die TSL davon.

Hut/Ahorn agierte teils undiszipliniert. Trainer Axel Roß sah wegen Meckerns die Rote Karte, nachdem er vorher schon verwarnt worden war. Die TSL agierte bis zum Schluss sehr angriffslustig. Auch Philipp Rödel und Nevin Opitz markierten noch schöne Treffer. gü

TSL: Renner, Ottolinger - Rödel (2), A. John, Macheleid, Schulze (5), Rießner (2), Schröck (2), Opitz (3), Mahler, Cakir, Söllner (1), C. John (3), Höfner (7/1) / HG: Ponsel - Schulze (3), Döbereiner (4), Linke (4/1), Weikard (1), Loscher, Harbecke (3/2), Straub, Hundt (2), Friedrich, Gahn (1), Meusel (1/1) / SR: Heeg, Wagner (Pegnitz)