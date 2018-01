Bedrohen wilde Katzen die Vogelwelt?

Ernst Fink sorgt sich um Vögel am Obermain. Das klingt heiter, ist ihm aber ernst. Der emeritierte Professor für Biologie (Zoologie) an der FAU Erlangen-Nürnberg sorgt sich nicht nur um die Artenvielfalt unter den Vögeln, sondern auch um die Zahl der heimischen Vögel überhaupt.



Spekulationen im Internet

Laut Expertenmeinung soll es in Deutschland zu viele verwilderte Katzen geben. Bedingt durch menschliche Tierliebe. Das habe die Population so erhöht, dass Vögel und Kleinsäugetiere nun ihrerseits mehr als sonst verfolgt sind. Die Zahl von 200 Millionen durch Katzen gerissene Vögeln schwirrt gar im Internet. Zwar bleiben in Großstädten Katzen daheim in den Wohnungen, doch streunen sie in ländlichen Gegenden umher. Und gehen ihrem auflauernden Trieb nach. Auch am Obermain.

"Natürlich (...) die Bodenbrüter", erklärt Fink auf die Frage, welche heimischen Vogelarten seiner Ansicht nach besonders gefährdet seien. Und er fügt an, dass gerade die Vogelarten, die "unsere Gärten lieben", also Amsel, Meisen, Star und Rotkehlchen darum in Gefahr seien, weil Jungvögel bei ersten Flugversuchen oft auf dem Boden landen.

Der 81-Jährige sieht das im Zusammenhang mit einem gesellschaftlichen Wandel stehend. "Seit unsere Bevölkerung mehr Hunde und Katzen als Kinder hat", eröffnet er einen Satz, zu dem sich der gedankliche Bogen schlagen ließe, wonach es somit nun auch mehr verwilderte Katzen gibt. Denn wurden einstmals neugeborene überzählige Katzen ersäuft, so ist dies seit Jahren tierschutzrechtlich verboten. Wie ein herzloser Katzenertränker klingt Fink in seiner Sorge nicht. Eher wie jemand, der Wechselwirkungen in der Natur einfach nur benennt. Dass es "sicher jedem schwerfällt, so niedliche Tierchen zu töten", ist ihm auch klar. Ebenso klar, wie der Umstand, dass die Katze das einzige Haustier ist, das in Deutschland ohne menschliche Fürsorge einen Winter überleben kann.



Ein-Kilometer-Radius

Erst recht in ländlichen Gefilden. Auf einen Kilometer schätzt Fink, der auch Jäger ist, den Radius einer streunenden Katze. Doch der eigentliche Aderlass für die Vogelwelt fände in den eigenen Hausgärten statt, wo in den Hecken und Sträuchern gebrütet würde. "Da genügt ein Radius von weniger als 100 Metern, der täglich abgestreift wird."

Seit 1965 sei er schon beim Bund Naturschutz in Bayern. Die Kreisgruppe Erlangen sei einst von ihm gegründet und geleitet worden. Fink steht der Natur unbedingt nahe. Auch er selbst hat eine Katze und weiß, wie schwer es ist, diese vom Beutemachen abzuhalten. Trotz Sterilisierung. Dennoch, so glaubt er, würde zumindest das oder eine Katzensteuer das Problem entschärfen, da es die Population jagender Katzen einzudämmen hülfe.



Sterilisation kostet

Das Hemmnis dabei: Die Sterilisation weiblicher Tiere koste mehrere Hundert Euro und würde deshalb selten gemacht. Bei der Frage, ob verwilderte Katzen zum Abschuss freigegeben werden sollten, glaubt Fink einen Aufschrei und einen Sturm der Entrüstung ahnen zu dürfen. Auf der anderen Seite lässt sich nicht leugnen, dass auch Vögel wichtige Aufgaben in der Natur übernehmen. "Die Bedeutung der Vogelwelt für unseren Naturhaushalt ist unbestritten und auch aus ästhetischen Gründen wird wohl niemand auf unser Vogelleben verzichten wollen."

Vergleicht man Finks Ansichten mit Aussagen von Lars Lachmann, einem Vogelschutzexperten des Naturschutzbundes Deutschland (NABU), so schlägt Lachmann nicht ganz so besorgte Töne um den Vogelbestand an.

Doch auch er plädiert auf der NABU-Internetseite dafür, dass Katzenbesitzer von Mitte Mai bis Mitte Juli "konsequent" dafür sorgen sollten, dass sich die Stubentiger nicht in den Morgenstunden im Freien bewegen. Und für ein Glöckchen als Halsband, weil es das Fangen gesunder Altvögel verhindere. Dieser Methode aber hält Fink entgegen, dass ein Glöckchen nur wenig brächte, lauerten Katzen ihrer Beute doch zumeist regungslos abwartend auf.



Keine konkreten Zahlen

Ähnlich ausgleichend wie Lachmann formuliert auch das Landratsamt seine Sicht auf das Problem. Bernd Flieger von der Naturschutzbehörde verweist darauf, dass sich die Hauskatzen- und Vogelsachlage im Landkreis nicht signifikant anders als anderswo darstelle.

Konkrete Zahlen aber gibt es kaum. Weder sei die Anzahl der Katzen im Landkreis bekannt noch die der Vogelindividuen. Allerdings: Die Zahl der Brutvogelarten im Landkreis beträgt um die 130. Wohl auch darum lässt sich aus einer Mitteilung an den Fränkischen Tag keine herausragende Verantwortung von Katzen am Vogelschwund herauslesen. Vielmehr hätten Vögel in der freien Landschaft noch andere Gegner: die Witterung, die Landnutzung und das Vorhandensein anderer Prädatoren (Raubtiere) wie zum Beispiel den Fuchs.