Bayreuths Gegner plagen Verletzungssorgen

Heute um 19.30 Uhr trifft der Eishockey-Zweitligist EHC Bayreuth auswärts auf den EC Bad Nauheim. Die Gastgeber liegen in der Tabelle auf Rang 11, haben aber nur vier Punkte Rückstand auf die Bayreuther. Am vergangenen Spieltag meldete sich der ECBN eindrucksvoll zurück: Mit einem 4:2-Sieg gegen die Eispiraten Crimmitschau sowie einem 2:1-Auswärtserfolg bei den Lausitzer Füchsen haben die Hessen den Anschluss gehalten.

Allerdings hat Cheftrainer Petri Kujala am kommenden Wochenende eventuell ein Problem auf der Torhüterposition: Der finnische Routinier Mikko Rämö musste am vergangenen Wochenende wegen einer starken Grippe passen, er hofft aber, bis zum Spiel gegen die Tigers wieder fit zu sein. Jan Guryca, der bisher 91,84 Prozent der Schüsse auf seinen Kasten entschärft hat, hat sich gegen die Eispiraten eine Muskelverletzung zugezogen. Sein Einsatz gegen Bayreuth ist fraglich. Zudem müssen die "Roten Teufel" eventuell auf Andreas Paulis verzichten. Ob Tom Pauker, Vitalij Aab und Marcel Pfänder dabei sein können, ist noch offen.

Für die Bayreuther gilt es also vor allem, die sich bietenden Gelegenheiten in der Offensive eiskalt zu nutzen und die Nauheimer nicht in ihr Spiel finden zu lassen. Dass es keine leichte Aufgabe werden wird, dürfte den Schützlingen von Sergej Waßmiller allerdings klar sein. Der Bundesliga-Vizemeister von 98/99 wird alles daran setzen, sich mit einem Erfolg weiter in der Tabelle nach oben zu arbeiten. Die Tigers haben am vergangenen Spieltag mit einem 4:2-Erfolg über die Lausitzer Füchse überzeugt, mussten sich dann aber dem Tabellenführer Bietigheim mit 2:6 geschlagen geben. red