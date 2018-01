Bayreuth startet gegen Tübingen

Basketball-Bundesligist Medi Bayreuth startet mit einem Auswärtsspiel bei den Tigers Tübingen in die 52. Spielzeit der Basketball Bundesliga (BBL). Das verrät der vorläufige Spielplan für die kommende Saison, der in dieser Woche veröffentlicht wurde. Demnach gastieren die Korner-Schützlinge zwischen dem 28. September und 1. Oktober 2017 bei den Schwaben, der genaue Tag sowie der Spielbeginn stehen noch nicht fest.

Im Oktober stehen gleich sechs weitere Partien für die Medi-Korbjäger im Spielplan. Zur Heimpremiere gastiert Aufsteiger Mitteldeutscher BC am zweiten Spieltag in der Oberfrankenhalle (2. bis 4. Oktober), danach folgen Gastspiele bei Ratiopharm Ulm (6. bis 8. Oktober) sowie eine Neuauflage des zurückliegenden Playoff-Viertelfinales bei Vizemeister EWE Baskets Oldenburg (13. Oktober), bevor die Bayreuther am fünften Spieltag (15. Oktober) Science City Jena vor eigenem Anhang begrüßen.



Kassenschlager im Dezember

Fast ausschließlich Spitzenspiele garantiert der Dezember den Bayreuther Basketball-Fans. Neben den beiden Frankenderbys gegen s.Oliver Würzburg (1. bis 3. Dezember) und Brose Bamberg (29. Bis 30. Dezember) gastiert auch noch der FC Bayern München kurz vor Weihnachten (22. bis 23. Dezember) in der Wagnerstadt.

Aufgrund der Nationalmannschafts-Fenster wird die Basketball-Bundesliga erstmals zwei Spielpausen einlegen. Diese finden im November (20. bis 28.) und Februar (19. bis 27.) statt. Die Hinrunde endet am 7. Januar 2018, die Rückrunde voraussichtlich am 1. Mai.