Bauherren und Bastler waren begeistert

Unter dem Motto "Bauen, Renovieren und Sanieren" fand am Wochenende die 3. Baufachmesse "Wir bauen 2017" in der Stadthalle in Lichtenfels statt, bei der rund 50 Aussteller die zahlreichen Besucher über ihre Produkte und Dienstleistungen rund ums Bauen informierten.

Die Messe wollte über die beteiligten Firmen all diejenigen informieren, die in nächster Zeit ein neues Haus bauen oder ein bestehendes umbauen, sanieren, renovieren, modernisieren oder energieeffizienter und umweltgerechter gestalten wollen. Nicht nur der Bauherr, sondern auch der handwerklich ambitionierte Tüftler, der nach Lösungsmöglichkeiten im Handwerk sucht, war hier an der richtigen Adresse. Vor allem regionale Anbieter, Handwerker und Dienstleister zeigten ihr Leistungsspektrum.

Dabei wurde der ganze Bereich der Baubranche weitgehend abgedeckt. Es reichte vom schlüsselfertigen Bauen in Massiv-, Fertig- und Holzbauweise über Dacheindeckungen, Wintergärten, Wärmedämmung, Baustoffe, Fenster, Rollläden, Markisen, Türen, Treppen, Metallgeländer, Zäune und Bodenbeläge bis zur Haustechnik (Heizung, Sanitär, Solaranlagen, Photovoltaik).

Nach dem Motto aus Alt mach Neu wurden auch viele Renovierungsmöglichkeiten gezeigt, um die Inneneinrichtung eines Hauses wohnlicher zu gestalten wie beispielsweise durch umweltbewusste Heizsysteme, praktische Flüssigtapeten, Wandverkleidungen, schöne Treppen, Laminat- und Parkettfußböden oder von einem Schreiner individuell gestaltete Möbel.

Die 3. Baufachmesse in der Stadthalle bot den zahlreichen Besuchern die Gelegenheit, sich wertvolle Informationen rund ums Bauen zu holen, ob es nun um Neubau eines Hauses oder um Renovierung, Modernisierung oder Innenausstattung ging.