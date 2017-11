"Bauen mitten im Dorf" macht Station

red



Die demographische Entwicklung stellt die Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Neben vielen anderen Themen geht es dabei auch um neue Wohnformen und die Entwicklung der Innenstädte. Je mehr ältere Menschen den Wunsch haben, möglichst lange im gewohnten Umfeld leben zu können, desto mehr werden bei der Nahversorgung, aber vor allem auch bei den Nachbarschaften neue Lösungsansätze erforderlich. Das Neben- und Miteinander der Generationen wird dabei eine entscheidende Rolle spielen.Diesem Thema hat sich die ehemalige Kreisbaumeisterin Gabriele Pfeff-Schmidt angenommen und das Konzept für eine Wanderausstellung entwickelt, die seit Sommer 2016 in verschiedenen Kommunen des Landkreises zu sehen war. Seit Dienstag macht sie nun wieder Station im Landratsamt Bamberg und ist während der Öffnungszeiten im Foyer des Sitzungstraktes zu besichtigen. Anhand von Beispielen aus dem Landkreis Bamberg wird gezeigt, dass der Verbleib oder auch der Zuzug junger Familien auch mitten im Dorf möglich sein kann. Für die Kommunen wird es in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen, dass sie im Sinne einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung ihre Ortskerne und die älteren Baugebiete im Auge behalten. Denn in diesen Gebieten besteht eine Chance der Verjüngung, die natürlich auch den älteren Einwohnerinnen und Einwohnern dienen kann.Intelligente Architektur und neue Technologien machen es möglich, dass das Leben in einer älteren Umgebung und nah beim nächsten Nachbarn als angenehm empfunden und zur Bereicherung für alle Generationen werden kann.Die Ausstellung kann bis 1. Februar besichtigt werden. Danach wird sie im Markt Ebrach (Rathaus) und anschließend im März im Markt Hirschaid (Rathaus) ausgestellt und kann dort zu den jeweiligen Öffnungszeiten besucht werden. Der jeweilige Standort ist auch unter www.landkreis-bamberg.de/Kreisentwicklung/Demographischer-Wandel/Veranstaltungen abrufbar.