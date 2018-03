Bau-Gewerkschaft warnt vor Engpässen bei seniorengerechten Wohnungen

"Enormer Nachholbedarf"



Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) sieht beim Wohnungsbau "Luft nach oben". Wie der Bezirksverband Oberfranken mitteilt, wurden im ersten Quartal 2016 Baugenehmigungen für 30 Wohnungen im Landkreis Kronach erteilt. Bauherren und Investoren hätten angegeben, in den Bauvon Wohnhäusern rund 4,4 Millionen Euro investieren zu wollen.Die Bau-Gewerkschaft beruft sich dabei auf aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts. Doch die IG Bau warnt vor "zu großen Neubau-Fantasien": "Nicht hinter jedem Bauantrag, der einen Stempel bekommt, steckt auch eine ernsthafte Bauabsicht. Oft werden Baugenehmigungen nur eingeholt, um damit den Wert des Baulands zu heben - um also die Grundstückspreise nach oben zu jubeln", sagt Gerald Nicklas.Der Bezirkschef der IG Bau Oberfranken sieht beim Wohnungsneubau im Kreis Kronach "noch Luft nach oben". Insbesondere auch beim altersgerechten Umbau vorhandener Wohnungen bestehe noch "ein enormer Nachholbedarf", so Nicklas. Seniorengerechte Wohnungen seien nach wie vor "Mangelware".Auch bei der energetischen Gebäudesanierung gebe es noch eine Menge zu tun. Nicklas appelliert an Haus- und Wohnungseigentümer im Kreis Kronach, hierbei die Förderprogramme der KfW intensiver zu nutzen. Die staatliche Förderbank ( www.kfw.de ) biete für denaltersgerechten Umbau beispielsweise einen zinsgünstigen Kredit von bis zu 50 000 Euro oder einen Investitionszuschuss von maximal 6 250 Euro pro Wohneinheit. Insgesamt sind, so die IG Bau, im vergangenen Jahr im Kreis Kronach 36 Wohnungen neu gebaut worden - darunter sieben Eigentumswohnungen. "Der Wohnungsneubau ist die beste Mietpreisbremse. Jede Wohnung, die neu entsteht, zählt im System von Wohnungsangebot und Mieternachfrage", sagt Gerald Nicklas.Um den Wohnungsneubau attraktiver zu machen, wünscht sich Nicklas bessere steuerliche Anreize: Die lineare Absetzung für Abnutzung (kurz AfA) müsse von zwei auf drei Prozent erhöht werden. Der IG Bau-Bezirkschef ist überzeugt, dass der Wohnungsbau ein zentrales Wahlkampfthema sein wird.