Barrierefrei durchs Leben

Die Stadt Bamberg hat zum 7. Mal die Auszeichnung "BArrierefrei - Leben, Einkaufen und Genießen ohne Hindernisse" verliehen. Mit dem "BArrierefreipreis" wird vorbildliches Engagement von Bürgern und Unternehmen auf dem Gebiet der Barrierefreiheit öffentlich gewürdigt. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an das Geschäft Zweiwas Optik & Hörakustik in der Gaustadter Hauptstraße, teilt die städtische Pressestelle mit.



Längst gesetzlich verankert

"Dem Thema Barrierefreiheit kann heutzutage niemand mehr ausweichen - und das ist auch gut so", betonte Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) bei der Preisverleihung. "Längst sind die Forderung nach einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und eine selbstbestimmte Lebensführung auch gesetzlich verankert. Wir als Stadt sind verpflichtet, die Voraussetzungen dafür in unserer Kommune zu schaffen. Eine wichtige Rolle spielt hier natürlich, bauliche Barrieren weitgehend zu vermeiden." Barrierefreiheit sei jedoch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, so Starke.

Zweiwas Optik & Hörakustik habe in herausragender Art und Weise neue Maßstäbe im Abbau von Barrieren gesetzt: Neben der baulichen Barrierefreiheit und durch ausstattungstechnische Innovationen wurden auch bei der Innengestaltung und im Kundenservice neue Wege gegangen. Und so habe Martin Pscherer, Inhaber des Einzelunternehmens, in seiner Bewerbung überzeugend dargelegt, dass es ihm vor allem darum geht, allen Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen.

Bisherige Preisträger sind das "Gästehaus am Hainpark", der "Rewe-Rudel", die "Fahrschule Runnersdrive", das Wohnprojekt "Haus Miteinander" in Gaustadt, das Geschäft "Foto Kohler OHG" und das "Kinderhaus St. Stephan". red