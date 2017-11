Barbara Still 95: "Das liegt in den Genen"

Sie lacht noch wie ein junges Mädchen, schaut einen ganz freundlich an und erzählt von ihrer alten Heimat im heutigen Serbien zwischen Donau und Save. Ihren 95. Geburtstag feierte sie sichtlich vergnügt.

Warum sie so alt geworden sei, fragten wir die Donauschwäbin und prompt kam die Antwort: "Das liegt in den Genen, meine Geschwister durften sogar ihren 100., 99. und 98. Ehrentag erleben."

Auf dem Balkan geboren und dort in der elterlichen Landwirtschaft groß geworden, holten sie die Nazis 1944 "heim ins Reich", wo sie erst in Mainleus und dann Jahrzehnte in Kulmbach wohnte.Vor vier Monaten wechselte die Jubilarin in das Neudrossenfelder Seniorenheim "Rotmaintal".

"Bis dahin habe ich meinen Haushalt selbst gemacht, mein großes Hobby war lange der Garten, ich hatte Frühbeete und erntete auch Weintrauben und Pfirsiche", erinnert sie sich. Jahrelang arbeitete Barbara Still in der Kulmbacher Spinnerei. Man sieht ihr die 95 Jahre nicht an, so rüstig kommt sie daher. Die Grüße der Gemeinde Neudrossenfeld, der Stadt Kulmbach und des Landkreises Kulmbach übermittelte Bürgermeister Harald Hübner. Horst Wunner