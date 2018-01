Bamberger Bauwerke sind dabei

Überarbeitet und aktualisiert



Seit Inkrafttreten des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes 1973 führt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) die Liste aller bekannten Denkmäler. Im Dezember 2016 hat der Bamberger Bau- und Werksenat die neustrukturierte Denkmalliste für die Stadt Bamberg offiziell zur Kenntnis genommen - Material zu 1347 Baudenkmälern auf rund 425 Hektar Stadtfläche.Einblicke dazu liefert der Denkmal-Atlas des Freistaates. Unter www.blfd.bayern.de und www.denkmal.bayern.de ist die gebäudescharfe Kartierung der Einzelobjekte inklusive Text und Foto nun jederzeit öffentlich einsehbar.Mit der Überarbeitung wurde der Denkmalbestand aktualisiert. Dies betrifft zum Einen vor allem eine Ergänzung und Konkretisierung der vorhandenen Listentexte aufgrund neuer erforschter Erkenntnisse.Zum Anderen die Zusammenfassung mehrerer Gebäude und Gebäudeteile in einem Listentext, sofern diese eine Einheit darstellen.Die Nutzung des "Bayerischen Denkmal-Atlas" dient dabei in Denkmalfragen als erste Orientierung, ersetzt aber nicht die Beteiligung des BLfD als Denkmalfachbehörde und der zuständigen Unteren Denkmalbehörden. Diese befindet sich in Bamberg als Teil des Bauordnungsamtes im städtischen Baureferat (Technisches Rathaus, Untere Sandstraße 34, www.stadt.bamberg.de/denkmalpflege ).