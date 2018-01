Bäuerlein und Nossek die schnellsten "Auerochsen"

Beim Walsdorfer Auerochsenlauf waren die Teilnehmer des TSV Staffelstein sehr erfolgreich. Der Hauptlauf über zehn Kilometer, der einige Steigungen und Passagen im Wald mit groben Schotter aufwies, stand ganz im Zeichen der Badstädter.

Sandra Nossek gewann sicher die Frauenwertung, obwohl sie bereits der W45 angehört. Mit 45:39 Min. ließ sie der Konkurrenz keine Siegchance, ebenso wie ihr Vereinskollege Uwe Bäuerlein bei den Männern. Bäuerlein, der rund ein Jahr wegen einer Verletzung pausierte, kommt immer besser in Form. Ohne voll gefordert zu werden, verwies er den Schwürbitzer Markus Linsmayer vom AF Personal Training auf Platz 2. Mit 37:44 Min. hatte Bäuerlein fast zwei Minuten Vorsprung auf Linsmayer, der aber die M40 gewann. "Insgesamt gesehen bin ich mit meiner Zeit und derzeitigen Form zufrieden", sagte Bäuerlein.

Alfred Zach (TS Lichtenfels) war als 80-Jähriger wieder einmal der älteste Läufer und gewann seine Klasse. In der M70 belegten der Schwürbitzer Reinhard Zimmermann (TSV Sonnefeld) und Berthold Wolf (TS Lichtenfels) die Plätze 2 und 3. In der M55 wurde der Trainauer Wilfried Ziersch (TSV Sonnefeld) Dritter.

Im Lauf über 5000 m stieg Doreen Meyer vom TSV Staffelstein nach ihrer Babypause wieder ins Wettkampfgeschehen ein und wurde Vierte bei den Frauen. Bei den Kindern siegte über 1,5 km Luca Rose als Gesamtzweiter in der M8. Seine Schwester Leni wurde Klassensiegerin in der W8 vor ihrer Lauffreundin Leni Meyer. Leni Rose durchlief von allen Mädchen als Erste das Ziel am Walsdorfer Sportplatz. In der W9 lag die Staffelsteinerin Selina Förtsch ganz vorn. ze