BFC in der Halle stark

Der SV Bayreuth trägt jedes Jahr im Februar einen Kanuslalom-Wettkampf im vereinseigenen Hallenbad aus. Im 50-m-Becken wird eine parallele Strecke ausgehängt, auf der die Sportler gegeneinander antreten. Im ersten Teil des Rennens wird auf Zeit gefahren. Die Zeitschnellsten fahren dann im K.o.-System gegeneinander. Traditionell erfolgreich besuchte das Team des Bamberger Faltboot-Clubs (BFC) die gut organisierte Veranstaltung. Die Bamberger Talente schlugen sich bestens, und so leuchteten oft die orangenen Mannschaftstrikots des BFC auf dem Siegerpodest.

Bei den Junioren im Kajak-Einer (K1) siegte Daniele Soriano vor seinem Klubkameraden Sven Neubauer. Die schnellste Zeit des Tages fuhr Jakob Hein im K1 der männlichen Jugend, Lars Spakowski erreichte Platz 3. Christof Pfannenmüller belegte ebenfalls Rang 3 im K1 der Herren. Auch bei der weiblichen Jugend K1 stellte der BFC mit Mirjam Kirschner die Siegerin, Eva Pfannenmüller wurde Dritte. Die Beiden gewannen gemeinsam auch souverän im Canadier-Zweier (C2). Sonja Neubauer landete auf dem zweiten Platz der Schülerinnen A im K1, in der gleichen Jahrgangsklasse wurde Frederic Haag bei den Schülern Vierter. Johann Hein kam auf Rang 5 im K1 der Schüler B. - Weitere BFC-Erfolge, C2 Junioren: 1. Jakob Hein/Daniele Soriano; Junioren Canadier-Einer: 1. Daniele Soriano; C2 Herren: 2. Christof Pfannenmüller/Sven Neubauer; C2 Schüler: 3. Frederic Haag/Johann Hein.

In Bayreuth wurde wieder ein sonst unübliches Mannschaftsrennen ausgetragen: hier wird jede Bootsklasse besetzt, dazu muss mindestens eine Sportlerin im Team sein. Im Wettbewerb Jugend bis Senioren paddelte das Team BFC I mit Mirjam Kirschner (K1), Daniele Soriano (C1) und Jakob Hein/Sven Neubauer (C2) auf Platz 3 und schlug damit den BFC II (hauptsächlich Schüler) mit Johann Hein (K1), Frederic Haag (C1, Premiere in dieser Bootskategorie) und Sonja Neubauer/Eva Pfannenmüller (C2).

Die Zeitschnellsten trugen dann den Parallelslalom im K.o.-System aus. Bei den Schülern musste sich Sonja Neubauer im Achtelfinale einem Hanauer geschlagen geben. Frederic Haag erreichte das Viertelfinale und unterlag einem Augsburger. Bei der Jugend- bis Seniorenklasse der Damen drang die Jugendliche Mirjam Krischner bis ins Finale vor. Die in der Leistungsklasse fahrende Luisa Rönn aus Köln war jedoch nicht zu schlagen. In der männlichen Konkurrenz wurden die BFC-Talente aufgrund der sehr schnellen Zeiten im Vorwettkampf als heiße Kandidaten für den Sieg gehandelt, und sie enttäuschten nicht.

Im Halbfinale schlug Sven Neubauer seinen Vereinskameraden Jakob Hein knapp. Auch Daniele Soriano kam mit einem Sieg über den in der Leistungsklasse startenden Michael Sonntag aus Braunschweig weiter. Im Rennen um Platz 3 setzte sich Jakob Hein gegen Michael Sonntag durch. Sven Neubauer und Daniele Soriano lieferten sich ein spannendes Finale. Am Ende hatte Sven Neubauer die Spitze des Kajaks vorne und durfte sich über den Sieg freuen. So besetzte das Bamberger Slalom-Team mit Jugend- und Juniorensportlern das komplette Treppchen in dieser Wettkampfkategorie. hkw