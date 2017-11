Azubis wollen hoch hinaus

Herzogenaurach — Zum Start des neuen Ausbildungsjahres begrüßte die Adidas-Gruppe in der Konzernzentrale in Herzogenaurach ihre neuen Nachwuchskräfte. Ziel ist es, den 33 "Future Talents" eine praxisnahe Ausbildung in der Sportartikelindustrie zu bieten und sie auf ihre zukünftige Karriere im Konzern vorzubereiten.

23 Berufsanfänger begannen am Dienstag ihre dreijährige Ausbildung in verschiedenen Bereichen: sieben Industriekaufleute, drei Einzelhandelskaufleute, drei Verkäufer, drei Fachinformatiker für Systemintegration, zwei Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, zwei Schuhfertiger in Scheinfeld, eine Fachkraft für Lagerlogistik in Uffenheim und zwei in Rieste. Zeitgleich starten zehn Studenten ein Duales Studium in Kooperation mit der DHBW Stuttgart, davon fünf mit Fachrichtung International Business, drei mit Fachrichtung Handel und zwei Studenten mit Fachrichtung Wirtschaftsinformatik.

Die ersten Tage werden dazu genutzt, um die jungen Talente in der Adidas-Familie willkommen zu heißen und ihnen die sportinspirierte Firmenkultur näherzubringen. Des Weiteren erwartet die Neuen ein breites Spektrum an Aktivitäten - von einer Adidas History Tour bis hin zu einem Einführungsworkshop, einem Kochkurs und Grillabend sowie eine große Bandbreite an unterschiedlichen Sportkursen. red