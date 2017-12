Autoknacker gehen acht Fahrzeuge in Höchstadt an

Nachdem es in den vergangenen Tagen zunächst in Langenzenn (Kreis Fürth) zu mehreren Autoaufbrüchen gekommen ist, meldet das Polizeipräsidium Mittelfranken nun auch etliche Fälle im Landkreis Erlangen-Höchstadt: fünf von Sonntag auf Montag in Eckenhaid sowie acht in Höchstadt, die erst am Dienstagmorgen bekannt wurden. Die noch unbekannten Täter gingen hauptsächlich neuere Modelle der Marke BMW, aber auch Mercedes und Volkswagen an. Sie hatten es insbesondere auf die fest in den Fahrzeugen verbauten Navigationssysteme abgesehen und vereinzelt auch auf deren Lenkräder samt Airbags, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Fälle haben gemein, dass die angegangenen Fahrzeuge überwiegend auf öffentlichem Verkehrsgrund und in den jeweiligen Gemeinden nicht weit voneinander entfernt standen. Außerdem schlugen die Täter zumeist eine Seitenscheibe (Dreiecksfenster) ein, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen, und richteten dabei erheblichen Sachschaden an. Die Schäden und der Gesamtwert der Beute belaufen sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen der Polizei auf weit über 50 000 Euro. Die Ermittler der zuständigen Kriminalpolizeiinspektionen in Fürth und Erlangen stehen im engen Austausch. Es wird geprüft, ob oder inwieweit die Taten im Zusammenhang stehen und alle Fahrzeuge werden kriminaltechnisch auf Spuren untersucht. Darüber hinaus wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten. Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, möge sich bitte beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken, Telefon 0911/21123333, und in dringenden Fällen über Notruf 110 melden. pol