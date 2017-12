Auto gräbt sich in Waldboden

Zu einem spektakulären Unfall kam es am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der A 73 zwischen den Anschlussstellen Rödental und Ebersdorf in Fahrtrichtung Bamberg. Dabei wollte ein 43-jähriger Fahrer aus dem Landkreis nach Angaben der Polizei mit seinem Mini Cooper einen Lkw überholen. Vermutlich wegen des Starkregens und unangepasster Geschwindigkeit kam er während des Überholvorgangs von der Fahrbahn ab, prallte mit dem Heck gegen die Leitplanke und fuhr ein kleines Stück auf der Autobahn weiter, bis sein Fahrzeug schließlich den Wildschutzzaun durchbrach.

In einem angrenzenden Waldstück grub sich die Fahrzeugfront in den Boden. Dabei überschlug sich das Fahrzeug noch und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer, der sich selbst aus seiner misslichen Lage befreien konnte, wurde mit mittelschweren Verletzungen in Krankenhaus nach Lichtenfels gebracht. Während der Bergungsarbeiten war im Bereich der Unfallstelle eine Fahrspur der Autobahn gesperrt. mst/pol