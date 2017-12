Ausstellung: Wilde Pflanzen vor der Tür

Das Naturkunde-Museum beteiligt sich am Internationalen Museumstag am Sonntag, 21. Mai. Das Motto lautet in diesem Jahr "Spurensuche. Mut zur Verantwortung!". Im Naturkunde-Museum wurde zu diesem Anlass ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Um 10.30 Uhr wird in Zusammenarbeit mit der Kreisgruppe Coburg des Bund Naturschutz in Bayern die Sonderausstellung "Wilde Pflanzen vor der Tür" mit einem Vortrag des Geo-Ökologen Kai Frobel eröffnet. Frobel ist Naturschutzexperte und gilt als "Vater" des Grünen Bandes.

Die Ausstellung des Bund Naturschutz, die bis zum 30. Juli zu sehen sein wird, soll darauf aufmerksam machen, dass in der meist bis auf den letzten Quadratmeter genutzten Landschaft die Lebensräume für Wildpflanzen immer kleiner werden. "Wilde Ecken" in Dörfern und Städten gewinnen damit als Rückzugsgebiete an Bedeutung. Straßen und Wegränder, Mauern und Zäune, offene Böden, Schuttplätze und Brachflächen bieten einer ganzen Reihe besonders anpassungsfähiger Pflanzen gute Lebensbedingungen. Diese "Ruderalpflanzen" sind kein "Unkraut", sondern wahre Multitalente. Sie bereichern das Umfeld ökologisch, ästhetisch - und sogar kulinarisch. Am Sonntagnachmittag steht die Sonderausstellung "Fabelhaft! Tiere, Natur und Schöpfung bei Martin Luther" im Mittelpunkt.



Luther und die Fee Nora

Darin geht es vor allem um die Fabeln des griechischen Dichters Äsop, die Luther 1530 während seines Aufenthalts auf der Veste Coburg in die deutsche Sprache übertrug. Damit wollte er vor allem Kinder, Jugendliche und das einfache Volk ansprechen und auf unterhaltsame Weise vermitteln, wie man ein gutes und friedfertiges Leben führt. Um 14 Uhr führt Museumsleiter Carsten Ritzau durch die Ausstellung, und um 15 Uhr findet eine Familienführung mit der "Fabel(haften) Fee Nora" statt. Der Eintritt ist frei. red