Aus dem Schutt gerettet

An diesem Wochenende ist noch einmal Gelegenheit, die Passionskrippenausstellung in der Maternkapelle zu besuchen. Am Weißen Montag endet die Ausstellung.

Die Tradition des Vereins Bamberger Krippenfreunde, Krippendarstellungen zur Passion Jesu zu präsentieren, lockte in den letzten zwei Wochen rund 900 Besucher in die Maternkapelle. Die rund 30 dort gezeigten Darstellungen zeigen eine Vielzahl biblischer Szenen, vom Einzug nach Jerusalem, bis hin zur Auferstehung.

Die Krippenbauer haben erneut ihre Liebe zum Detail bewiesen, was bei den Besuchern aus nah und fern viel Zuspruch fand. Besondere Beachtung fand die Szene "Jesus vor Pilatus". Sie ist bestückt mit Figuren von Franz Bauer, welche Teil des Krippengutes der Oberen Pfarre sind.



Glücklicher Zufall

Die Tempelanlage wurde bereits 1928 in einer Ausstellung der Krippenfreunde gezeigt, wurde aber erst vor wenigen Jahren wiederentdeckt - in einer Schuttmulde einer Bamberger Pfarrei. Ein glücklicher Zufall wollte es, dass der Ausstellungsleiter der Bamberger Krippenfreunde sie dort fand und vor der sicheren Vernichtung rettete.

Nach umfassenden Restaurierungsarbeiten erstrahlt die Anlage in neuem Glanz und ist in diesem Jahr auch in der Passionskrippenausstellung zu sehen. Diese ist noch bis Montag, 24. April, täglich von 13 bis 17 Uhr geöffnet. red