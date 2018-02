Auftakt zum Fasching

Der mittlerweile zur Tradition gewordene Faschingsauftakt in Münnerstadt findet heuer am Samstag, 12. November, statt. Die Akteure treffen sich um 10.15 Uhr am Oberen Tor. Um 10.30 Uhr setzt sich der Narrenzug mit den Elferräten der Kolpingsfamilie an der Spitze in Bewegung. Zur Stärkung führen sie einen Getränkewagen mit, musikalisch begleitet wird das närrische Volk von der Stadtkapelle Münnerstadt. Bei Eisen-Krais, Elektro-Schlegelmilch und in der Marien-Apotheke sind Zwischenstopps geplant. Um 10.50 Uhr werden die Närrinnen und Narren am Marktplatz ankommen, wo die Stadtkapelle die Akteure und Gäste bis 11.10. Uhr unterhalten wird. Pünktlich um 11.11 Uhr erfolgt die Eröffnung durch Präsident Andreas Albert und einen Gardemarsch. Der Chef der Narren wird sich anschließend in seiner Rede der zweiten Herbergssuche widmen.



Zug zum Deutschherrnkeller

Nach weiteren Tänzen unter Einbeziehung der Gäste geht es weiter zum Deutschherrnkeller zum Mittagessen. Ab 14 Uhr werden verdiente Narren geehrt. Wolfgang Wohlfahrt, Anneliese Heppt und Wilhelm Schmitt tragen ihre Büttenreden vor. tm