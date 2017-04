Aufsteiger fährt mit neuem Selbstvertrauen zu den Löwen

Nach einer zweiwöchigen Spielpause greift der HC Erlangen am heutigen Samstag wieder ins Geschehen der Handball-Bundesliga ein. Um 19 Uhr treffen die Mittelfranken beim Bergischen HC auf eine Mannschaft, die sich mitten im Abstiegskampf befindet. "Wir haben die Pause intensiv genutzt, um wieder alle Akkus aufzuladen. Die Mannschaft hat sehr konzentriert trainiert und freut sich auf die schwere Aufgabe", sagt Trainer Robert Andersson.



Bergischer HC - HC Erlangen

Der deutliche Sieg über den TBV Lemgo habe dem Team Selbstvertrauen gegeben und lässt es mit breiter Brust in die Wuppertaler Uni-Halle reisen. "Diese Spiele zeigen, ob wir uns weiterentwickelt haben. Ob wir in der Lage sind, gegen Mannschaften, die im unteren Drittel stehen, auch auswärts zu bestehen." Der 47-jährige Schwede, dessen Hauptaugenmerk schon über die ganze Saison der Kollektiv-Entwicklung gilt, möchte den Abstand zum unteren Ende der Tabelle weiter ausbauen.

"Wir haben uns intern Ziele gesetzt und wir werden nicht aufhören, bis wir diese erreicht haben." Personell kann der HCE beinahe aus dem Vollen schöpfen. Fehlen werden nur die beiden Langzeitverletzten Uros Bundalo und Michael Haaß. Auch Kevin Herbst steht dem Trainerteam nach überstandener Oberschenkelverletzung wieder zur Verfügung, wird den Verein im Sommer aber verlassen. Der 23-Jährige kam in der Saison 2015/16 nach Mittelfranken und feierte mit dem HC den direkten Wiederaufstieg in die 1. Liga. "Wir haben Kevin frühzeitig unsere Entscheidung mitgeteilt und ich bin mir sicher, dass er bis zum Ende der Saison alles für den HC Erlangen geben wird", sagt Geschäftsführer René Selke.

Der Bergische HC muss auch in dieser Saison um den Verbleib in der "stärksten Liga der Welt" bangen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze verbuchte bislang nur sechs Siege und ein Unentschieden und rangiert auf dem 17. Platz. In den letzten fünf Spielen siegten die Löwen allerdings drei Mal und meldeten sich im Kampf um den Klassenerhalt zurück.



BHC steht mit Rücken zur Wand

"Wir wissen, dass der BHC alles tun wird, um die Punkte zu holen. Er steht mit dem Rücken zur Wand und hat in den vergangenen Jahren immer bewiesen, dass er in der entscheidenden Phase liefern kann", sagt Andersson, der in der kommenden Saison auf Maximilian Lux baut, der dann fest zum Profi-Kader gehören wird. Der 21-jährige Linkshänder unterschrieb beim fränkischen Erstligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 und soll mit Nationalspieler Johannes Sellin in den folgenden beiden Spielzeiten das Duo auf rechtsaußen bilden.

Lux, der vor der Saison vom SV Auerbach zur Reserve des HC Erlangen wechselte, spielte sich mit seinen Treffern und seinem Trainingsfleiß in den Fokus von Andersson. Er hatte großen Anteil am Aufstieg des U23-Teams in die dritthöchste Spielklasse. Am vergangenen Spieltag durfte der Rechtsaußen zum ersten Mal Bundesliga-Luft schnuppern und erzielte gegen Lemgo seinen ersten Treffer.

"Wir haben Maximilian bereits zu seiner Zeit in Auerbach beobachtet, wo uns seine sportlichen Auftritte und seine professionelle Einstellung zum Handball beeindruckt haben. Er zählte als damals 20-jähriger in der 3. Liga schon zu den besten Torschützen", erklärt Selke und ergänzt: "Unsere Philosophie wird es auch in Zukunft sein, vermehrt junge Spieler aus dem Nachwuchs in unsere Bundesliga-Mannschaft einbauen." Lux entgegnete: "Ich werde alles dafür tun, dieses Vertrauen zurückzuzahlen." red