Auf der Suche nach Patentrezepten

Dass die Veranstaltung, zu der die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) eingeladen hatte, kein Kaffeekränzchen werden würde, war bei dem Thema keine Überraschung. Im Kurhotel an der Obermain-Therme diskutierten Vertreter aus Politik und der Gesundheitsbranche unter dem Motto "Gesundheitswirtschaft im ländlichen Raum" lebhaft. Höhepunkt bildete eine gut einstündige Podiumsdiskussion, in der unterschiedliche Auffassungen aufeinanderprallten.

"Der Landkreis Lichtenfels mit der Obermain-Therme und dem Neubau des Lichtenfelser Helmut-G.-Walther-Klinikums trägt nicht umsonst das Qualitätssiegel ,Gesundheitsregion‘", hob VBW-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt hervor. "Die Gesundheitsbranche ist ein zentraler Standortfaktor", so Brossardt. Jeder sechste Arbeitsplatz ist dieser Sparte zugehörig. "Auch wenn der Freistaat gut aufgestellt ist, gibt es gerade im ländlichen Raum viele Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung", meinte er. Zur Lösung von Problemen wie dem Fachkräftemangel seien Maßnahmen zur Deregulierung notwendig. Statt der vorherrschenden Bedarfsplanung setzt der VBW auf ein selbststeuerndes System, plädiert für Niederlassungsfreiheit junger Ärzte und freie Leistungserbringung im stationären Bereich. "Die Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft gilt es noch stärker zu nutzen", so Brossardt weiter.



CSU für die Landarztquote

CSU-Bundesabgeordnete Emmi Zeulner nannte Bereiche, die es weiter zu verbessern gelte, um den ländlichen Raum für Studiumsabgänger wieder attraktiver werden zu lassen wie bezahlbare Wohnräume, Straßenbau, Glasfaser-Versorgung und dergleichen. Weil die niedergelassenen Ärzte eine "wichtige Säule" im Gesundheitswesen seien, setze sich die CSU für die Landarztquote ein. "Das kann man einem 18-Jährigen durchaus zumuten", so Zeulner.

In der Podiumsdiskussion wurde so manches heiße Eisen angepackt. Mit in der Runde saßen neben Brossardt und Zeulner außerdem Otto Johann Beifuss als Delegierter der Bayerischen Landesärztekammer für den Kreis Lichtenfels sowie Joachim Bovelet, seines Zeichens Hauptgeschäftsführer der Regiomed-Kliniken. So sieht Beifuss eine Lösung des Fachkräftemangels nur in einer Liberalisierung der Regelungen: "Innovation wird behindert - und das muss aufhören. Politiker haben ein Helferbedürfnis, aber Private können es einfach besser und schneller." Brossardt verurteilte in der Diskussion die Regulierungswut: "Es wird eine Regelung nach der anderen verabschiedet. Vielleicht sollten wir zwischendurch einmal Luft holen, dann regelt sich manches vermutlich von alleine."

CSU-Frau Emmi Zeulner wollte gar nicht ausschließen, dass in der Politik in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden, gab sich aber zugleich optimistisch: "Wir haben jetzt Anreize gesetzt und viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, die nun hoffentlich etwas bewirken." Bovelet machte als Hauptgeschäftsführer der Regiomed-Kliniken seinem Ärger Luft, dass die Politik oft Steine in den Weg lege: "Da bauen wir in Coburg einen Campus mit mehr Hygiene - und dann sagt mir die Landesregierung, dass das nicht voll förderfähig ist."

Im Kern waren sich die Diskutanten einig: Behebung des Fachkräftemangels, weitere Verbesserung der Qualität in Kliniken und Heimen - nur am "Wie" schieden sich die Geister. Hier und da gab es aber doch vereinzelt Schnittmengen. "Ich fände es gut, wenn es gelänge, mehr Kurzzeitpflege in die Krankenhäuser zu bringen", nahm etwa Bovelet den Vorschlag der CSU-Abgeordneten positiv auf. Wirtschaftlichkeit und der Faktor Menschlichkeit gilt es im Gesundheitswesen auch künftig unter einen Hut zu bringen.



Masterplan notwendig

Angesichts von Schreckensmeldungen über untragbare Zustände in Heimen trat Zeulner hier einer Pauschalisierung der Einrichtungen entgegen, räumte aber ein: "Wir brauchen einen Masterplan, um die schwarzen Schafe herauszufiltern. Wenn ein Heim eine 1,0 bekommt, nur weil die Speisekarte hübsch ist, stimmt etwas nicht - da müssen wir natürlich etwas ändern." Mit einigen Wortmeldungen beteiligten sich im Anschluss an die Podiumsdiskussion auch die Zuhörer. Ebenso wie Apotheker Thomas Müller aus Burgkunstadt ließ auch Hermann Zoche kein gutes Haar am seiner Ansicht nach unverhältnismäßig hohen Bürokratieaufwand: "Allein die Dokumentation kostet mich eine komplette Arztstelle", verdeutlichte der Chefarzt der Frauenklinik-Abteilung der Regiomed-Klinik Coburg die Dimension.

Zoche widersprach auch der Betitelung der Medizinischen Versorgungszentren als "Notlösung" und betonte: "Manche Ärzte wollen gerne in der Gemeinschaft praktizieren." Bertram Brossardt bedankte sich im Namen der VBW bei allen Beteiligten für die gute und bei einem Thema wie diesen freilich in vielen Teilen auch kontroverse Diskussion. Mit lockeren Gesprächen klang die Veranstaltung im Kurhotel aus, Stoff dafür gab es reichlich.