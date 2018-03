Ein Bus mit 56 Mitgliedern der Senioren-Union (SEN) der CSU unter der Leitung von Vorstandsmitglied Kurt Heim bewegte sich bei der Zweitagesfahrt nach Wittenberg, Torgau und Leipzig "auf Luthers Spuren". Erstes Ziel und einer der Schwerpunkte war der Besuch der festlich herausgeputzten Lutherstadt Wittenberg.

Im Rahmen einer gut dreistündigen, hervorragenden Führung wurden den CSU-Senioren die Motive des Reformators Martin Luther verständlich gemacht. Vor 500 Jahren hatte er mit seinen 95 Thesen eine religionsgeschichtliche und welthistorische Entwicklung eingeleitet. Deutlich wurde, dass Luther keine Kirchenspaltung herbeiführen wollte, sondern die damalige Kirche von ihren Missständen befreien wollte.



Augsburger Bekenntnis

Viele der Thesen waren gegen die damalige Praxis des marktschreierischen Ablassverkaufs gerichtet. Die Renaissance-Päpste und der 1519 gewählte Habsburger-Kaiser Karl V. wandten sich scharf gegen Luthers Glaubensüberzeugung, dass zur Rechtfertigung des Sünders nicht "gute Werke", sprich "Ablass", nötig sei, sondern allein der Glaube. Auf dem Konzil von Worms 1521 wurde vergeblich versucht, Luther zum Widerruf seiner Auffassung zu bewegen. Auch der 1530 im Augsburger Bekenntnis (confessio augustana) vorgelegte Kompromissvorschlag, den Luthers Freund Philipp Melanchthon verfasst hatte, wurde abgelehnt. Auch die Werke eines weiteren Luther-Anhängers, Lucas Cranach d.J., der häufig Luther-Portraits schuf, waren ausgiebig im Cranach-Haus gezeigt worden.

Martin Luther verfasste eine Reihe von Glaubensschriften, die mit Hilfe der Buchdruckerkunst rasche Verbreitung fanden. So sollte die Heilige Schrift alleinige Quelle des Glaubens sein. Die Fahrtteilnehmer erfuhren viele weitere Überzeugungen Luthers, die zum Kern des evangelisch-lutherischen Glaubens zählen, zum Beispiel die Ablehnung des Zölibats. Er heiratete die ehemalige Nonne Katharina von Bora. Auf die Führung in Wittenberg mit dem großartigen Panorama der Stadt in der Lutherzeit folgte eine weitere Führung in Torgau.

In der Schlosskapelle des Schlosses Hartenfels wurde der erste evangelische Kirchenbau verdeutlicht. Die Kanzel bildet den zentralen Ort des gottesdienstlichen Geschehens. Sie weist auf die zentrale Rolle der Predigt im evangelischen Gottesdienst hin.

Eine dritte Führung rundete die interessante Fahrt ab: In Leipzig wurden die Nikolai- und die Thomaskirche ins Blickfeld gerückt. SEN-Kreisvorsitzender Eberhard Gräf resümierte: "Das Programm der Fahrt wurde den Ansprüchen gerecht. Es gab drei sehr gelungene Führungen, die nicht an der Oberfläche blieben. Die Motive Luthers wurden ins Bewusstsein gerückt." Die Mitglieder der beiden christlichen Konfessionen wurden sich bewusst, dass man im Glauben gar nicht so weit voneinander entfernt ist. Das ökumenische Miteinander und das Prinzip der "versöhnten Verschiedenheit" bestimmen heute das Verhältnis der beiden christlichen Konfessionen. ksta